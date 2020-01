¿Acabará fichando un lateral el Sevilla? Le vinculan con Sabaly

Fichar un lateral derecho era una idea que en el Sevilla FC ya valoraban ya a finales de noviembre, cuando ED informó sobre ello. Entonces, ni siquiera se pensaba en la salida de Alejandro Pozo, quien estaba haciendo de reambio de Jesús Navas, por lo que parece lógico que a día de hoy, a unas horas de cerrar el mercado invernal, esa posibilidad continúe abierta.

Ya no sólo porque acabó marchándose Pozo, quien tampoco se encontraba muy cómodo en esa posición, sino porque el palaciego no puede jugar todo y ni Jules Koundé es un lateral específico ni tampoco el eje de la zaga va sobrada de efectivos como para moverle con asiduidad de sitio.

En las últimas semanas, Monchi ha atendido al ofrecimiento de algunos carrileros y desde Francia, en concreto Footmercato, se asegura que existe un interés del club nervionense en Youssouf Sabaly, lateral por el que el Sevilla preguntó en otros mercado, como el de enero de 2018.

Sabaly es internacional con Senegal, salió de la cantera del París Saint-Germain y acaba contrato en junio de 2021, por lo que se presenta como una buena oportunidad de mercado. También, porque esta temporada ha jugado poco, por culpa de una operación de rodilla, así como por el hecho de que el club de Burdeos, del que ya llegó en su día Mariano Ferreira, cuente con otros dos futbolistas en su puesto (Enock Kwateng y Raoul Bellanova).

Valencia, Brighton, Crystal Palace, Fulham o Southampton también han sido vinculados con el futbolista durante este mes. Si no fuese Sabaly, no obstante, no habría que descartar que llegase al Sevilla otro lateral antes de las 23:59 horas del 31, pues se trata de una posición que está coja.