Álvaro Rey avisa al Sevilla: "Se lo vamos a poner difícil"

En Miranda de Ebro hay ganas de ver al Sevilla. Pero si hay alguien especialmente ilusionado, ése es Álvaro Rey, sevillano y sevillista confeso que completó sus años de juveniles en el Nervión y pasó ya como sénior por la cantera del Betis (estuvo en el C y en el B), antes de emprender una larga carrera que le llevó a jugar en Estados Unidos, Grecia y Polonia. Ahora, a sus 30 años, el extremo diestro, que suma seis goles y dos asistencias esta temporada, ha encontrado en el Mirandés el lugar idóneo y avisa a 'su' Sevilla: no se lo pondrán fácil este jueves en los octavos de la Copa del Rey.

- ¿Cómo acogió el vestuario el resultado del sorteo?

- Pues sinceramente, no queríamos al Sevilla porque es uno de los equipos más fuertes que había en el bombo y por nuestra forma de jugar nos viene quizás un poco más complicado si cabe, porque es un equipo rocoso, duro, y nosotros presionamos muy arriba y quizás nos viene mejor un rival de tocarla, aunque también el Sevilla tiene gente de mucha calidad que saben sacar el balón jugado desde atrás. Pero cualquiera que no hubiera tocado habría sido difícil y yo personalmente estoy contento de que sea el Sevilla.

- Tiene pasado bético, ¿pero para qué equipo tira más?

- En las canteras de Sevilla y Betis siempre hay chiquillos que vienen de familias del otro equipo. Yo estuve dos años en la del Betis, pero siempre he mamado el fútbol con mi padre y su familia, que son todos sevillistas acérrimos, de carnet, aunque mi familia por parte de madre también es muy futbolera y son béticos. Yo siempre iba con mi padre al campo del Sevilla y soy del Sevilla, pero cuando tu sueño es ser futbolista profesional y ves que puedes llegar... en este caso el Betis me dio la oportunidad de seguir creciendo como futbolista y no me lo pensé, aunque soy seguidor del Sevilla. Pero los dos años que estuve allí me trataron muy bien, mantengo el contacto con muchos de ellos y gracias a personas del Betis que ya no están allí hoy, también estoy donde estoy, que quede claro. Una cosa no quita la otra.

- ¿Ha recibido muchas llamadas desde Sevilla estos días?

- Imagínate... Mis mejores amigos son todos del Sevilla, mi hermano sevillista de carnet, mi padre hasta trabaja en el Sevilla de seguridad, mis tíos... También los hermanos de mi madre diciéndome: '¡machácalos!'. Lo típico, la guasa que tenemos en Sevilla. Pero bueno, ojalá nos salga un buen partido y tengamos la posibilidad de eliminarlo, que sabemos que es complicado, pero hay que jugarlo.

- ¿Qué partido espera?

- El Sevilla está haciendo una temporada increíble, con jugadores de talla mundial, y está en un estado de forma impresionante. Sabemos que tenemos pocas posibilidades quizás, pero tendremos nuestras opciones. Nosotros también somos un equipo que está haciendo una temporada muy buena en Segunda, tocando los 'play off' de ascenso con un partido menos. Somos un equipos con gente joven, jugadores con mucha hambre, y creo que le vamos a poner las cosas difíciles al Sevilla.

- Además, en Anduva se hacen especialmente fuertes. Allí sólo ha ganado este año el Cádiz...

- Sí, y de penalti en los últimos minutos. No empezamos muy bien LaLiga porque había mucha gente adaptándose a la categoría, pero el equipo ha ido hacia arriba y nos respetan tanto en Anduva como cuando salimos fuera.

- ¿Cuáles son las principales armas del Mirandés?

- Presionamos arriba muy bien, ahogamos la salida de balón del rival y casi siempre robamos con éxito y tenemos ocasiones. Además, en el equipo hay muchos cedidos de Primera y existe mucha hambre y ganas por hacer una buena temporada, tenemos muy claros los conceptos del míster.

- ¿Y del Sevilla qué temen más?

- Todo, desde el portero hasta el delantero. Está arriba en la Liga, es un equipo superduro físicamente y muy trabajado tácticamente, y si a eso le añades que tiene jugadores de muchísima calidad, pues eso hace a un equipo muy difícil de batir, para nosotros y para cualquier equipo de Europa.

- ¿Le hace especial ilusión enfrentarse a algún jugador? ¿Le pedirá a alguno la camiseta?

- Nunca he jugado contra el Sevilla, quitando las categorías inferiores, pero a nivel profesional no, y me hace ilusión jugar el partido en sí. Me llevo muy bien con el preparador físico de Lopetegui, al que tuve en el Alcorcón, hemos charlado y si cae alguna camiseta, no la voy a rechazar...

- Ya fueron capaces de eliminar al Celta.

- Es también un gran equipo, pero sabíamos que en Anduva íbamos a tener nuestras opciones y así fue. Fue un partido igualado, ellos en el segundo tiempo mejoraron con la entrada de Aspas, Sisto y Rafinha, pero cualquier detalle podía desnivelar la balanza y fallaron ellos con la roja a Rafinha. Hizo penalti y lo fallé yo, pero con uno más fuimos a por el partido y lo conseguimos.

- Después de muchas vueltas, ¿ha encontrando en Miranda el lugar donde echar raíces?

- Me siento muy bien aquí, he caído de pie desde el primer día. La ciudad es muy futbolera y le gente es muy del Mirandés, son muy de su equipo, me recuerda mucho en eso a Sevilla, donde somos del Sevilla o del Betis. Pues aquí es igual, es raro ver a los niños con otra camiseta que no sea del Mirandés. Me llamó mucho la atención eso. Se vive mucho el fútbol y además creo que mis mejores años los estoy dando aquí.

- ¿Y sueña con ascender?

- Sabemos que es complicado. Después de subir de Segunda B, el objetivo lógicamente es la salvación, pero si lo conseguimos y quedan varias jornadas pues lucharemos por ese sueño con todas nuestras fuerzas. ?