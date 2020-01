L'Equipe: el Sevilla quiere llevarse a Kaluku del OL

No se puede descartar por completo que Monchi no vaya a resolver el problema que hay en el lateral derecho durante el presente mercado invernal, puesto el de San Fernando, que se deplaza hoy a Miranda de Ebro para asistir al Mirandés-Sevilla, se mantiene atento a las posibles oportunidades del mercado. No obstante, lo normal es que traiga competencia para Jesús Navas ya en verano.



Son varios los laterales derechos, no obstante, que comienzan a sonar, como Youssouf Sabaly (Girondins), Youcef Atal (OGC Niza) o, ahora, Pierre Kalulu Kyatengwa, del Olympique de Lyon sub 19.



Es el diario L'Equipe el que ha destapado el interés del Sevilla FC y el AC Milan en hacerse con este versátil zaguero (también puede actuar como central) de 19 años que, si el Olympique de Lyon no lo remedia, quedará libre el próximo verano.



Kalulu se ha dejado ver en una Youth League en la que ha disputado 14 encuentros y ya Rudi García medita subirle al primer equipo, para motivarle a seguir y evitar, de ese modo, su posible fuga. Es internacional con las inferiores de Francia y ya empieza a ser llamado con la sub 20.





Info ?@lequipe? : En fin de contrat stagiaire en juin, le défenseur polyvalent Pierre Kalulu (OL) fait l'objet d'offres du Séville FC et de l'AC Milan. L'OL tente de retenir l'international français U20 conseillé par la même agence que Luka Modric https://t.co/FSEv5evdMk — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) January 28, 2020