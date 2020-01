Mirandés-Sevilla FC: Se hace camino en Anduva

El Sevilla FC se toma muy en serio la visita al Mirandés y ha viajado con todo para reducir el margen para la sorpresa ante un Segunda que ya ha dejado en la cuneta al Celta.



Lopetegui se ha caracterizado desde el principio en el Sevilla FC por su capacidad para adjudicar la dimensión adecuada a cada uno de sus compromisos con la consecuente gestión de recursos. Ha calculado con precisión lo que precisaba cada competición en sus diferentes fases, consciente de la importancia de no dar ni un solo paso en falso, y ha inculcado al equipo la necesidad de evidenciar la misma concentración independientemente de la naturaleza de la cita.

Seriedad que se ha percibido con más claridad a medida que ha aumentado la dificultad en la Copa del Rey, con rotaciones limitadas y evidencias de que este Sevilla FC abarca todos los frentes con idéntico apetito. Se atisbó en dieciseisavos contra el Levante y la lista para octavos apunta hacia la misma dirección, pues el técnico de Asteasu no ha reservado absolutamente nada y desplegará un once muy similar al de gala con retoques puntuales.

Lopetegui ha insistido en la previa de la peligrosidad del Mirandés más allá de militar en una categoría inferior, recordando que eliminó al Celta y que en casa se crece sobremanera. Para él es vital mentalizar al equipo de que se requiere plena tensión para que no les ocurra lo mismo que a otros Primeras que ya han caído eliminados. Él mismo predicará con el ejemplo con buena parte de la columna vertebral sobre el césped de Anduva.

Así, Vaclik amplía su titularidad en la Copa, aunque por molestias de Bono, al igual que Navas, con cuerda infinita, mientras que en el eje de la defensa cabe la duda de quién acompañará a Diego Carlos, ausente contra el Alavés por sanción. Koundé o Sergi Gómez, a priori la pareja contra los vitorianos, opositan para jugar los dos partidos.

En la izquierda sí podría rotar, con la entrada de Escudero, impetuoso ante el Levante, por Reguilón. También cabe la posibilidad que otorgue descanso a Fernando en favor de Gudelj, pero quizás no a Banega, al menos hasta que no se haya encauzado la eliminatoria. La tercera pieza en la medular no está clara, con Franco Vázquez, Óliver Torres e incluso el recién recuperado Jordán como opciones. No es descartable que el catalán partiera como pivote en vez de Gudelj.

El plan inicial incluía a En-Nesyri como referencia en ataque, pero su ausencia en el entrenamiento de ayer por estar enfermo complica esta vía a pesar de que finalmente ha entrado en la convocatoria de 21. Por ello, repetiría en la punta de lanza un De Jong cada vez más entonado, posiblemente con Ocampos por la derecha y Munir por la izquierda un día después de la llegada de Suso.

Pertrecho de nivel para emprender la recta final de este viaje vigilando cada paso, porque en la Copa se hace camino al andar, en este caso en Anduva.

Novedades en el Mirandés

Con dos ausencias: El técnico del Mirandés confirmó ayer que no contará para este choque con dos jugadores relevantes, casos del lateral Carlos Martínez y el medipunta Iñigo Vicente, ambos lesionados.

Novedades en el Sevilla FC