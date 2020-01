Nueva oportunidad para Nico Pareja.

Nueva oportunidad para el exsevillista Nico Pareja, que actualmente se entrena a prueba con el Marbella de Segunda división B con el que ha firmado otro viejo conocido de LaLiga, Esteban Granero.

El argentino, que se encuentra sin equipo desde que rescindiera el pasado verano con el Atlas Guadalajara de México, es agente libre después de haberse llevado la primera mitad de la temporada sin equipo. El zaguero, que no disputa un partido oficial desde el 17 de marzo del pasado año, una derrota por 2-0 ante el Toluca en la que disputó con el Atlas los 90 minutos del encuentro correspondiente al Clausura de la Liga MX, se encontraba actualmente en Sevilla, donde volvió junto a su familia para asentarse y buscar una nueva oportunidad deportiva que podría llegarle ahora.

"Me estoy entrenando y manteniendo la forma para cuando surja la oportunidad de volver poder estar preparado. Es una situación nueva para mí. En 18 años que llevo en el fútbol desde que debuté nunca me he visto sin equipo", contaba Pareja meses atrás, en una entrevista con ESTADIO Deportivo.

"Volví a Sevilla porque tengo aquí mi casa, mi gente y la familia quería volver. Y ahora esperando a ver si podemos seguir compitiendo en España, que es lo que quiero y lo que quiere mi familia. Rechacé cosas de fuera para jugar en España".

Pareja, al que el Sevilla FC le cedió las instalaciones para que se entrenara mientras tanto cuando volvió de México, afronta ahora una nueva oportunidad de subirse al tren del fútbol, entrenándose con un Marbella que lo está probando y que estaría dispuesto a hacerle ficha si el físico del zaguero y el acuerdo económico entre las partes posibilitan que todo llegue a buen puerto.