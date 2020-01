El "siguiente paso" de Monchi

A poco más de 24 horas de que eche la persiana el mercado de invierno en Europa, el Sevilla FC afronta un cierre en el que no se esperan sobresaltos, más allá de la oficialidad de la cesión de Bryan Gil al Leganés en busca de minutos en la élite que le permitan seguir formándose y volver más hecho para acabar de triunfar como sevillista.

Con la llegada de En-Nesyri (Leganés) y Suso (Milan), la entidad blanquirroja ha comprometido más de 40 millones en este mes de enero, en el que la entidad celebra su 130 aniversarios justo en la temporada en la que, además, realizó la mayor inversión en fichajes, dedicando 140 kilos a esta causa. 22 de ellos, recuperados también en la actual ventana de transferencias, con las ventas de Munas Dabbur y Chicharito, quienes no cuajaron en los planes de Lopetegui durante la primera mitad de la temporada.

Movimientos y cifras de negocio que ponen aún más de manifiesto la agresividad con la que está trabajando el Sevilla FC a la hora de planificar su plantilla esta temporada 19/20, en la que están decididos en Nervión a luchar por intentar dar la campanada en cada una de las tres competiciones en las que siguen vivo hasta la fecha.

Todo ello, además, con una deuda neta negativa de 24 millones de euros (y las vitrinas llenas) que resalta el trabajo bien hecho durante más de una década y que sirven de abono al club para intentar dar un giro de tuerca en su crecimiento y buscar "el siguiente paso", algo que Monchi y su grupo de trabajo tienen en mente, como el propio director general deportivo del club se encargó de recordar días atrás durante la celebración del 130 aniversarios de la entidad.

"Todos somos responsables de aportar nuestra mejor versión para que nuestra casa siempre esté en permanente crecimiento, buscando el siguiente paso y peleando por cada reto que se nos presente", indicó el de San Fernando, quien ve en el Sánchez-Pizjuán "un futuro prometedor" en el que la entidad y los principales accionistas se han propuesto un proyecto a cinco años que "tiene que estar basado en la autoexigencia y evolución constantes".

Autoxigencia y evolución constante. Esas son las premisas en Nervión de cara a lo que se avecina, pero... ¿Cuáles son los siguientes pasos de Monchi ahora?





En-Nesyri, Suso... y poco más

Pese a las numerosas veces que se ha querido defender desde el club el rendimiento ofrecido por la delantera durante la primera vuelta del curso, a Monchi no le ha temblado el pulso cuando ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y reconducir lo que no funcionaba del todo, bien por la falta de oportunidades o porque no cumplían con las expectativas de Lopetegui sobre el campo.

Adiós a Dabbur y Chicharito; hola a En-Nesyri y Suso. Más de 40 millones de euros comprometidos en un calendario de pagos que en estas últimas horas de mercado hacen muy poco probable que se produzca alguna nueva incorporación. Así lo entiende el club, eso sí, siempre atento a las posibles oportunidades de mercado que puedan surgir hasta el final tanto en el catálogo de incoporaciones como de salidas.





Una salida implicaría reforzarse sin tiempo

La salida de Bryan Gil, a priori, sería el único movimiento esperado. El barbateño, a falta de oficialidad, dejará 100.000 euros en las arcas del club y otros 100.000 si el Leganés consigue la permanencia, según Marca. Es decir, una operación en la que prima lo deportivo, por encima de lo económico, y que estaba supeditada al fichaje de Suso.

Justo lo mismo que ocurre con otros nombres propios por los que ha llegado interés, nuevamente, en las últimas horas, como ha podido conocer ESTADIO Deportivo. Es el caso de Sergi Gómez, quien cuenta con una opción de salir en préstamo en este epílogo. Ello, sin embargo, implicaría reforzar la zaga (por cuestión numérica) con demasiadas prisas, por lo que desde el Sevilla FC difícilmente se acabará facilitando esa opción. Desde lo económico tampoco resultaría una operación rentable, por lo que priorizan el poder contar con un recambio de calidad como Sergi Gómez.

Mucho más rentable sería, eso sí, conseguir colocar a Rony Lopes, quien ha contado con el interés de clubes turcos, pero no puede jugar allí. Al haberlo hecho ya en el Mónaco este curso antes de venir al Sevilla FC, sólo puede hacerlo a una liga como la china o la MLS de Estados Unidos, que comienzan una nueva temporada ahora.





El recambio de Banega

Que finalice el mercado de enero no significa que Monchi y los suyos descansen. De hecho, en breve comenzarán a preparar con esmero la planificación de la próxima temporada, marcando los objetivos prioritarios y comenzando los primeros contactos formales. Con Banega camino del fútbol árabe, encontrarle un recambio de garantías en el mercado es el 'gran siguiente paso' que se le avecina a Monchi este verano.





La IA, el Big Data, el Machine-Learning, las infraestructuras...

La planificación deportiva del Sevilla FC no es lo único que ocupa una mente inquieta como la de Monchi, quien tiene entre manos desde que llegó el desarrollo tecnológico del club (Inteligencia Artificial, Big Data, Machine-Learning...), el cual debe ir de la mano de la mejora de las infraestructuras, ya en marcha en la ciudad deportiva, que pasará a llamarse Campus Deportivo y Empresarial José Ramón Cisneros Palacios.

La primera fase de la ampliación y mejora de la ciudad deportiva del Sevilla FC, de hecho, ya ha sido autorizada. La Gerencia de Urbanismo ha concedido una licencia de obras de ampliación para la construcción de un nuevo edificio desarrollado en una planta sobre rasante para el primer equipo, el cual contará con 60 plazas de aparcamiento en el sótano. Esta intervención incluye la instalación de rótulos con la imagen corporativa en las fachadas, la urbanización de varios campos de fútbol, la adecuación de una zona de las instalaciones para garajes en superficie y el cerramiento de la parcela.