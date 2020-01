Monchi: "Anduva será una mancha para todos"

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, y el presidente José Castro han estado presentes en la presentación de Suso como nuevo futbolista del conjunto nervionense. Una puesta de largo en la que, lógicamente, la eliminación copera frente el Mirandés ocupó la atención de los presentes, más allá del nuevo refuerzo blanquirrojo.

El petardazo copero en Anduva fue mayúsculo, y por ello José Castro no quiso poner paños calientes: "Hoy es un día duro, no estaba previsto en nuestro proyecto y no debe ni puede volver a ocurrir. Esto es el fútbol y es la realidad".

Similar fue el mensaje de Monchi, quien no quiso poner excusas y reconoció que ha sido "un golpe importante en la línea de flotación" que incluía a toda la parcela deportiva del club. "Es un golpe importante en la línea de flotación de este proyecto. Si crecemos es en base a la ambición. Es una mancha importante en la historia reciente de nuestro club. Esto queda, tenemos que asumirlo como tal y asumirlo todos", indicó Monchi, quien siguió argumentando su malestar por lo sucedido: "No me vale decir que hay que mirar para delante y pensar en otras competiciones. Esto es una mancha importante y dura. Tenemos que reconocer y recapacitar. Hay frentes abiertos, pero sin olvidar que lo de ayer es un palo para un Sevilla que jamás se ha acogido a la comodidad y que para nada es un club no ambicioso".

Monchi lo tiene claro. La eliminación copera frente al Mirandés se debe a motivos puramente deportivos. Es decir, el rival fue superior al Sevilla FC en Anduva. "No me quiero acoger al famoso que el equipo no estuvo metido o a la falta de intensidad. Estaba metido, sabíamos que el partido iba ser difícil. Se dio la tormenta perfecta. Nos ganaron por fútbol. No nos salió nada y a ellos les salió todo. Tenemos una mancha todos. Anduva será una mancha para todos los miembros de la parcela deportiva del club", concluyó un crítico Monchi.