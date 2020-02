Lopetegui, sobre la Copa, el Alavés y la llegada de Suso

Julen Lopetegui ha incidido en su comparecencia de esta mañana ante los medios en la importancia de pasar página tras la eliminación de la Copa y centrarse únicamente en el partido de mañana ante el Alavés, del que ha destacado su mejoría y su ataque. "El equipo lógicamente lo que trata de hacer es lo que tiene que hacer. Todos tenemos la obligación de centrarnos en el partido contra el Alavés. El equipo tiene que superar la situación anímica para ilusionarse y concentrarse en hacer un buen partido", ha indicado el entrenador sevillista, que ha elogiado al rival: "El Alavés ha crecido muchísimo, de los que más, con una pareja de delanteros que es lo mejorcito de la Liga. Está en un buen momento y nos va a obligar a hacer un gran partido para ganarles. Es fundamental salir y estar muy concentrados".

Cuestionado sobre qué se le dice a los jugadores tras un palo como el copero, Lopetegui ha incidido en la misma idea: "Se le dice que tenemos la obligación de centrarnos en el siguiente objetivo, que es la Liga, hay muchas cosas ilusionantes por delante, y que estamos haciendo bien las cosas y que hay que seguir en esa línea. Tenemos que ser capaces de centrarnos en este foco, en el partido de mañana, porque un rival como el Alavés que no te permite estar pensando en otras cosas. Seguro que el equipo va a estar preparado".

Lopetegui no ha querido valorar de nuevo la caída en Miranda de Ebro y suscribe las palabras de Monchi y del presidente, José Castro. "Ya hice mi valoración del partido, en su momento, ayer habló el presidente y yo no tengo mucho más que decir. El partido pasó y tenemos que pensar en lo que viene mañana, pues pensar en la Copa no nos va a ayudar a ganar mañana. Somos conscientes de cuál es la situación y esa exigencia misma te obliga a pensar sólo en ganar al Alavés", ha comentado Lopetegui, que ha añadido: "Ellos dieron su opinión, yo en ese aspecto suscribo lo que dijeron Monchi y el presidente, pero, al margen de eso, tenemos la obligación de estar centrados en el presente, que es ilusionante y exigente, y cuando el presente está tan cerca no te deja pensar en otra cosa".

Mucha motivación pese a la eliminación: "Cómo no vamos mantener la ilusión si tenemos por delante Europa y la Liga. Llevamos tiempo trabajando bien y hay que seguir en esa línea. Todos preferimos trabajar con victotrias, pero nada te asegura nada. Hay que ponerse el foco en que somos un equipo que hace muchas cosas bien y que hay que seguir haciéndolas. Tenemos que ser capaces de de sacar lo mejor de nosotros tras lo que ha pasado. Hay que ser capaces de superar al rival, tenemos mucha ilusión".

Sobre Suso: "Es un jugador que no tenemos, que nos va dar calidad individual con balón, que tiene ganas y que ha de entrar en la dinámica del equipo; seguro que nos va a aportar algo diferente, porque posee visión de juego, maneja diferentes aspectos del juego... Nos va a dar mucho. Sólo ha podido hacer un entrenamiento, poque ayer fue un día raro. Ya veremos si entra en la convocatoria"

Bono: "Todavía no está entrenando con el equipo y no está disponible".