Carlos Fernández, en el once ideal de la jornada

Como cada semana, la plataforma online WhoScored realiza su propio once ideal de la jornada en la liga en base a las actuaciones de los diferentes jugadores en cada uno de sus encuentros. En esta ocasión, el delantero del Granada Carlos Fernández ha sido seleccionado como uno de los once mejores jugadores del fin de semana en nuestra competición.

El ariete cedido por el Sevilla realizó una gran actuación culminando con el tanto que supondría la remontada de su equipo en el minuto 46. Se trata del sexto tanto del delantero sevillano en lo que llevamos de temporada (cuarto en liga), liderando de esta forma esta faceta estadística de los nazaríes por delante de Antonio Puertas, quien acumula cinco goles en el presente curso.

Junto a Carlos Fernández, Raúl de Tomás lidera el frente de ataque de este fantasioso once. El delantero del Espanyol volvió a ver portería por tercera semana consecutiva y, aunque los periquitos no consiguieron sumar en su visita a Granada, que los barceloneses salgan del descenso se deberá en buena parte a las actuaciones del ariete ex del Real Madrid.

El centro del campo queda dominado por el FC Barcelona, donde Messi y Ansu Fati tuvieron un papel principal en la victoria del equipo de Setién sobre el Levante (2-1). Repitiendo formula en sendos tantos, el astro argentino asistió al joven canterano para que se convirtiera en el futbolista más precoz en anotar un doblete en nuestro campeonato. Junto a ellos, la medular queda ocupada por Santi Cazorla (que anotó su sexto penalti del curso) y Dani Parejo (quien ha anotado cinco desde los once metros).

Sus compañeros Ruben Peña y José Luis Gayá ocupan los laterales, acompañando de esta forma a Omeruo y Salisu, quienes ocuparían el eje de la zaga. El central del Leganés estuvo imperial en la victoria in extremis de su equipo ante la Real Sociedad, mientras que el del Valladolid volvió a realizar una demostración de superioridad física para amarrar el 0-1 con el que su equipo salió de Mallorca.

En cuanto a la portería, Jaume Doménech, tras una exhibición en la tanda de penaltis de la copa ante la Cultural Leonesa, realizó tres buenas intervenciones para dejar el marcador del Celta a cero y sumar tres puntos para el Valencia. El cancerbero español comenzó el curso como suplente del recién incorporado Jasper Cillesen, y poco a poco ha ido ganándole la partida al holandés hasta hacerse con la portería de Mestalla con sus buenas actuaciones.