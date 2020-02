El jugador que más veces intentó fichar el Sevilla sin conseguirlo

Hay muy pocos directores deportivos en Europa, puede que ninguno, con tanta fama como tiene un tal Ramón Rodríguez Verdejo, el arquitecto que diseñó el espectacular crecimiento experimentado por el Sevilla Fútbol Club a lo largo de las dos últimas décadas. El periplo de Monchi en el club de sus amores lo encumbran un gran números de fichajes perfectos, es decir, de esos jugadores que llegan por poco, rinden mucho y se marchan dejando jugosas plusvalías en caja. La entidad nervionense se ha caracterizado por ser un inmejorable trampolín y no son muchos los jugadores que le han dado calabazas.

Algunos, como Gameiro, dijeron 'no' a la primera, pero luego acabaron sucumbiendo ante la persuasión y las ideas claras del 'León de San Fernando', que nunca borra nombres de su agenda. En aquel que le gusta de verdad, insiste e insiste las veces que sean necesarias. Casi siempre le sale bien la jugada, pero hay un jugador que respondió siempre con negativas a la insistencia sevillista, tal y como lo ha explicado el propio Monchi en Onda Cero, al ser preguntado por el futbolista al que más veces intentó fichar sin conseguirlo.

"Kim Källström es el jugador al que más veces he intentado fichar y no he fichado. Lo intenté un montón de veces. Bergwjing es una idea que no sale, pero Källström... Coincidimos en un torneo veraniego y jugamos un amistoso en Coria. Ahí estuve hablando con él, en una época en la que yo ya no quería firmarlo", ha detallado el dirigente nervionense en su entrevista radiofónica. El centrocampista sueco, internacional con su país y con una zurda de mucho talento, ofreció su mejor rendimiento en los seis años que militó en el Olympique de Lyon, antes de pasar por Spartak de Moscú, Arsenal, Grasshopers y Djurgarden de su país, donde colgó las botas en el verano de 2017.

La suya fue una rara excepción en la brillante hoja de servicios de alguien acostumbrado a remodelar por completo la plantilla cada temporada. Sin ir más lejos, esta misma campaña ha hecho cerca de 45 operaciones, unas 30 estivales, entre entradas y salidas, a las que ha sumado en enero otra quincena. Necesitaba formar una base en su regreso a la entidad, pero la próxima temporada espera que sea "más tranquila", pero no las tiene todas consigo y menos, si los delanteros siguen sin convencer.

"La planificación es continua. Espero no haya 13 ó 14 fichajes. Me gustaría hacer los menos posibles, pero evidentemente va a haber movimientos. Hemos hecho 15 operaciones en enero. Cuatro salidas y dos entradas del primer equipo, más Johanson, Kjaer, Arana, Amadou, Christian González, Carballo... Me gustaría que el verano fuera más tranquilo, pero no va a ser fácil ni cómodo. Hay trabajo y el 1 de julio llega seguro. Hay que volver a hacerle imaginación y tiempo", ha señalado Monchi, que admite tener "ganas de que llegue la próxima temporada y ver un Sevilla 2.0".

"Tengo ganas de darle la vuelta a los dos últimos partidos y de vivir cosas bonitas, que creo que hay margen. La planificación de la temporada que viene no va a ser fácil porque no ha cambiado el escenario en cuanto a número de jugadores y masa salarial. Ahí es donde va a estar el matiz diferenciador de la temporada que viene, ser capaz de liberar tanto a nivel económico como numérico una plantilla que es muy amplia", ha indicado, pasando de puntillas por la nueva normativa de la FIFA sobre las cesiones.

La posibilidad de ganar la Europa League

Ya fuera de la Copa del Rey, tras el desastre de Anduva y la goleada encajada ante el Mirandés, ganar la sexta Europa League se ha convertido en la gran prioridad del Sevilla, ya que además de ser un título y de clasificar para otra final (Supercopa de Europa), igualmente da pasaporte para la máxima competición continental.

"Es una competición que no necesita motivación para el grupo. Sabemos lo que se ha vivido y tras la Copa es lo más cercano para lograr algo sonado. No es fácil porque los equipos que no tienen opción de jugar la Champions ven la Europa League como la posibilidad de salvar eso. Hay rivales difíciles y luego hay que tener suerte en los sorteos. Tenemos que asumir el rol de favoritos sin escondernos, pero sabiendo que hay Roma, Arsenal, United... ponemos las miras lejanas sabiendo que el objetivo es eliminar al Cluj".