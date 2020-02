Monchi sobre Banega, Campaña, Nolito, Carriço, Lopetegui...

Durante su participación en la tertulia de Onda Cero, Monchi ha hablado de varios nombres propios de la actualidad del Sevilla, comenzando por un Banega que ya ha anunciado que deja el Sevilla el próximo verano. "No me ha decepcionado que se marche Banega. Todo lo contrario. Ojalá que todos los jugadores sean tan directos y claros como Éver. He manejado la información desde el primer minuto y hemos ido de la mano. Me quedo con lo que nos ha dado Banega y de lo que nos va a dar. Para mí es mucho más de hombre y de tenerlos bien puestos, afirmarlo y hacerlo público. Cuando hablamos con él, había dos posibilidades. Seguir diciendo que el día es bonito y los pájaros vuelan, o asumir la realidad. Y él en todo momento dijo de hacerlo público. Su contrato acaba el 30 de junio y seguro que va a estar implicado. Soy un enamorado de Éver y no creo que el Sevilla tenga una dependencia absoluta de él y que se acabe el mundo. Hay tiempo para cubrir el sustituto".

Uno de los posibles sustitutos es el canterano Campaña, actualmente en el Levante: "Campaña es un jugador al que conocemos bien, que particularmente me gusta, pero no puedo decir si está en la lista, si es el único. Es muy pronto para empezar a hablar de sustitutos de Éver cuando está aquí todavía. Hay que esperar a mayo-junio para hablar de mercado y entonces saldrán nombres más pegados a la realidad".

Un equipo sin gol: "También es el Sevilla menos goleado del siglo a estas alturas de campeonato. El fútbol es pasión. Es rachero para todo, también para los comentarios y las sensaciones. Hoy son negativas. Podríamos hacer análisis positivo de la plantilla, pero es difícil por lo de ayer y lo de la Copa".

Pitos ante el Alavés: "Lo valoro con la normalidad de que la exigencia en este club es algo que es innato. Particularmente me quedo más con la animación que hubo desde Gol Norte, de intentar que el equipo cuando empató remontara. Venimos de dos decepciones importantes y es difícil hacerle cambiar a la gente la sensación negativa. Si en Vigo el equipo gana volverá la gente a apoyar y a empujar al equipo al objetivo que pensamos. Si tiramos de hemeroteca seguro que ha habido situaciones iguales. Se ha tildado como fracaso una temporada en la que el Sevilla jugó una final de Copa y llegó a cuartos de la Champions. Yo no estaba aquí y desde fuera me pareció buena. Este equipo ha crecido mucho y no se escuda en lo anterior para cualquier tropiezo del presente".

Su reacción tras el partido contra el Madrid: "Fue una manera de explicar un descontento. Que podría haber utilizado otro ejemplo... que alguien lo ha querido coger al pie de la letra para hacer su argumento... para mí está totalmente olvidado".

Su opinión sobre el VAR: "Es una herramienta nueva, necesita una adaptación. Soy defensor del VAR y de los árbitros. Llevo 1012 partidos como director deportivo, si encontráis 5 declaraciones mías sobre los árbitros pago una comida. Creo que el VAR dará más que quitará al fútbol".

Lopetegui: "De Lopetegui me gusta su capacidad de trabajo, su implicación en el día a día. Cuando digo trabajo tiene muchos subtitulares. Su grado de entender los momentos, su grado de comprender al vestuario, de comunicarse con el vestuario, su capacidad de análisis y de reconocer sus errores. Del equipo me gusta su solidez, su competitividad, su intesidad. El equipo dibuja lo que el entrenador quiere y eso es lo que le pido. No es un proyecto de un día, es largo. Se inició en julio con un cambio brusco de la plantilla. Pensaba que íbamos a necesitar más tiempo y eso también me gusta de Lopetegui. Él ha sido capaz de acortarlo".

Dudas antes de firmar: "Cuando se filtra el nombre, que llevábamos un mes, y veo la corriente negativa en redes, en medios, en la calle... soy de los que piensa que los ejecutivos tienen que tomar decisiones, pero pensé si es bueno ir contra el mundo y me arropé en la gente que tiene que ayudarme y lo que encontré fue apoyo. En los consejeros hay unanimidad cuando explico que quiero a Julen y lo que percibo. Será buena señal que esté muchos años".

Temporada con más presión por su condición de salvador: "Es la temporada con más presión porque es la que estamos disputando. Yo asumo más responsabilidad de la que debería para lo bueno y lo malo. El éxito o no del equipo también me lo van a asignar. Lo ha sido para lo bueno y si ahora vienen críticas lo asumiré. Pero estoy convencido de que saldrá bien".

Más expectación por el récord de inversión: "Ha sido récord de compras y también de ventas. En el balance estamos como otros años a nivel de inversión y desinversión. La exigencia está en este club es alta. Hay pitos cuando estás tercero. El que no esté preparado para eso que levante la mano. También cobramos más, el club ha crecido. Si nos queremos quedar con el Sevilla del 'otro año igual'..."

Carriço: "Cuando no hay un acuerdo no es sólo por una cosa. No hemos encontrado el punto común. Seguimos abiertos a dialogar y conseguir un acuerdo".

Nolito: "Es un tema distinto. Ya hablé con Nolito y su agente de los tiempos y lo entendieron. Lo hablamos en privado y no creo que deba hablarlo en público".