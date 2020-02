Por qué el Sevilla eligió a En-Nesyri y no a Alcácer

El Sevilla FC llegó al mercado de fichajes de invierno con un preocupante déficit goleador y, un mes y tres operaciones después, el debate sigue igual de vivo. Luuk de Jong, que empezó muy bien el 2020 (tres goles, otro anulado y una asistencia en sus cuatro primeros partidos del año) sigue siendo titular indiscutible y Youssef En-Nesyri suma ya cinco choques (105 minutos) y aún no ha sido capaz, no ya de estrenarse, sino de fabricar alguna ocasión clara. Así, es inevitable fijarse en dos hombres que Monchi manejó como son Raúl de Tomás, que lleva cuatro goles en cuatro partidos con el RCD Espanyol, o Paco Alcácer, quien el domingo se estrenó con el Villarreal abriendo el camino del triunfo de su equipo.

El precio de los tres es similar. Por el marroquí, el Sevilla ha pagado los 20 millones de euros de su cláusula con el Leganés; otros 20 kilos costó sacar a De Tomás del Benfica y por 23 dejó salir a Alcácer el Borussia de Dortmund. La pregunta, por lo tanto, resulta obligada y el director general deportivo del Sevilla FC no ha tenido reparos en contestarla al detalle en una entrevista concedida este lunes a Onda Cero.

"Esas cuentas son las que hay que corregir. Tenemos que hacer los números bien hechos. Si esta botella tiene agua tiene un precio, pero si le echamos coñac tiene otro precio. Un jugador que venga gratis cobrando 5 kilos netos es más caro que uno que viene por 20 y gana uno. No quiero comparar a Alcácer con En-Nesyri porque podríamos compararlo con 70 delanteros más. Es un tema que tuvo más recorrido en los medios que en la realidad. Creíamos que el perfil que necesitábamos era el de Youseff", ha explicado el de San Fernando, quien también ha entrado a valorar los motivos por los que el club se ha desprendido de dos jugadores (Javier Chicharito Hernández y Munas Dabbur) que sí parecían tener gol, pero que se marcharon después de no contar para Lopetegui en el primer tramo de la temporada.

"En lo económico ha sido una operación buena, en lo deportivo no hemos conseguido sacarle partido a dos jugadores que históricamente han hecho goles. En el fútbol a veces ni los tiempos ni las exigencias ayudan. A Daniel Alves, Luis Fabiano o Kanouté los pudimos esperar porque era otro Sevilla. A otros los hemos esperado y nunca han llegado. He aprendido que si algo no funciona -y estoy convencido de que Dabbur va a marcar goles en el Hoffenheim y Javier en Los Galaxy- puede ser porque los futbolistas son personas y hay algo que no funcionan. A los delanteros no se les olvida hacer goles. Alcácer llegó al Dortmund e hizo goles. Y este año no metía tantos y puede ser porque no ha encontrado la persona. Por el único que hemos hecho gestiones ha sido En-Nesyri".

La procedencia de De Jong, la poco exigente Eredivisie, es otra de las críticas recurrentes que Monchi no comparte ni entiende. "Bacca venía de Bélgica ¿Es un buen test la liga belga o la holandesa? La función del director deportivo es extrapolar rendimientos. Si un jugador podrá rendir igual con otros compañeros, con otro entorno... El otro día hablando con un director deportivo de un equipo importante comentábamos que cuando crece el equipo, los jugadores se empequeñecen. ¿Por qué hemos fichado a De Jong? Porque creemos que se adapta a lo que quiere el entrenador. Creo que De Jong nos va a dar más en la temporada de lo que la gente intuye o se puede pensar", ha señalado el dirigente sevillista.

A su juicio, el sistema de Lopetegui y el juego que permite al Sevilla ser "el menos goleado de su historia" tiene un pequeño hándicap para los delanteros. "En nuestra forma de jugar, en el 1-4-3-3, el delantero sufre porque siempre está en inferioridad. Eso lo sabíamos y por eso apostamos por ese tipo de jugador, alguien que no tenga problema para sacrificar su perfil individual por el bien del colectivo", ha indicado Monchi, quien arropa y confía plenamente en los suyos y en el potencial de esta plantilla.