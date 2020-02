El arma secreta de Diego Carlos

Diego Carlos Santos Silva (Barra Bonita, Brasil, 15 de marzo de 1993) es una de las sorpresas más agradables de esta Liga. El central del Sevilla FC ha sorprendido a propios y extraños con su tonificada musculatura y su espectacular potencia física, con la seguridad que demuestra al cruce y en el uno contra uno, por su excelente colocación, su notable juego aéreo y una meritoria facilidad para sacar la pelota jugada. Sin embargo, al margen de estas características que convierten en una ganga los 15 millones que Monchi pagó al Nantes por el zaguero, hay una faceta hasta ahora desconocida para el gran público.

Una de sus armas hasta ahora secretas ha sido revelada a medias por el fornido zaguero nervionense en una entrevista concedida este miércoles a Radio Sevilla: los lanzamientos de falta. A Diego Carlos le gusta y se le da muy bien ejecutar libres directos, a pesar de que el sevillismo aún no le haya podido ver en estas lides. Tanto es así, que es uno de los jugadores blanquirrojos que se quedan siempre a ensayar este tipo de lanzamientos después de los entrenamientos.

"Me gusta mucho tirar faltas. Somos muchos los jugadores que nos quedamos después del entrenamiento para hacer un poco de tiro", ha manifestado el brasileño, quien demostró su humildad y buen compañerismo a la hora de ofrecer una explicación al hecho de no haber lanzado ni un solo lanzamiento cuando, sin ir más lejos, el pasado domingo se vio probar suerte a otro especialista como es el debutante Suso, que lanzó una a los pocos minutos de entrar en el campo.

"Bueno no tiro faltas en los partidos porque tenemos en el equipo a muchos jugadores con esa habilidad. Joan (Jordán) es muy bueno, también está Banega y otros muchos. Poco a poco, seguiré practicando para poder tirar alguna en un partido", ha argumentado el central del Sevilla FC, que no ha revelado del todo su arma secreta y no ha querido desvelar cómo es su golpeo favorito o si busca potencia o colocación.

"Me gusta mucho tirarlas, he hecho algunos goles de falta en Portugal y en Francia, pero no voy a decir aquí cómo las tiro... Eso hay que verlo cuando tire alguna en un partido", se ha limitado a señalar Diego Carlos para no dar pistas a los rivales, aunque sus risas cuando le insistieron en que tiene pinta de pegarle a romper y el riesgo que puede implicar para los que forman la barrera, puede servir de pista... o no

Diego Carlos ensaya a diario las faltas y también ha explicado que entrena a destajo para no cometer más penaltis como el que hizo en la eliminación copera frente al Mirandés. Eso sí, lo que no puede practicar más por el momento es su habilidad para levantar pesas, pues ya ha alcanzado el tope de musculatura que su cuerpo puede asumir sin perder habilidad. "Siempre me paso por el gimnasio, pero sólo para estirar y hacer algunos ejercicios. No puedo levantar peso", ha reconocido el defensor del Sevilla.