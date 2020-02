Campaña y otros potenciales sustitutos de Banega

No existen dos jugadores iguales y, sobre todo, no hay dos Éver Banega. Ya no sólo por su diferencial talento, sino por un perfil prácticamente extinto. Porque una cosa es tener buen pase y otra saber marcar el estilo y el ritmo de un equipo, dependiendo de lo que requierta en cada momento el partido.



El criticado Banega, al que ya muchos aficionados ven a peor nivel sólo porque se ha hecho pública su salida en verano, sigue siendo fundamental para Julen Lopetegui porque, además de lo que algunos no quieren ver, es líder en muchos registros cuantificables.





?? Líder en asistencias de gol.

?? Líder en pases completados.

?? Líder en faltas recibidas.

?? Éver Banega ??#VamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 4, 2020

"No creo que el Sevilla tenga una dependencia absoluta y extrema de que si no está Ever se acaba el mundo. Es una ausencia importante que vamos a tener que cubrir, pero", dijo recientemente en Onda Cero un Monchi que ha reconocido en alguna ocasión que el rosarino es el futbolista con más talento que ha fichado nunca.Una posibilidad real y factible a partir del próximo verano, cuando el Levante UD sabe ya que estarçá obligado a hacer caja, es la de, sobre quien ha hablado ya expresamente el de San Fernando: "... Ha ido creciendo en personalidad y madurez, pero es muy pronto para hablar del sustituto de Éver cuando él está aquí todavía".A Campaña ya lo tanteó el club nervionense tras la llegada deen la selección española sub 21, si bien entonces el presidente granota,, estiró tanto la cuerda que se le rompió de primeras.El canterano sevillista gusta por laque ha adquirido, por supara liderar un equipo, sus condiciones técnicas,o su capacidad para jugar tanto. Es decir, en cualquiera de las tres posiciones del centro del campo en el 4-3-3 del técnico vasco, al que daría muchas soluciones.Campaña, no obstante, no es la única opción que aparece ya en el horizonte para reemplar al irremplazable internacional argentino. En ESTADIO, destacamos algunas en nuestra galería