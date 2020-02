Tomas Vaclik: "Me gustaría renovar, pero eso no depende de mí"

Tomas Vaclik está cuajando una gran segunda temporada con el Sevilla. Ante el Mirandés detuvo un penalti y evitó que la derrota se diese por una mayor diferencia. Tras ser padre este pasado domingo de su segunda hija, el guardameta ha concedido una entrevista para Deportes Cope Sevilla donde ha asegurado que, si de él dependiese, renovaría su contrato.

"Me queda año y medio de contrato, mi futuro espero que siga aquí, me gusta mucho la ciudad, la competición, el club€ pero es una cuestión para Monchi y el entrenador. Estoy muy feliz y contento aquí y me gustaría renovar, pero de momento Monchi no me ha dicho nada".

El guardameta, desplegando un español muy fluido, asegura que la derrota en Copa frente al Mirandés fue un golpe "muy difícil de asumir" ya que uno de los objetivos del equipo hispalense era "ganar la Copa para la afición y el club. Al final esto es fútbol y tenemos que seguir porque nos quedan 16 partidos de liga y la Europa League".

En el último encuentro ante el Alavés el guardameta asegura que, si bien pudo afectar la derrota en Miranda del Ebro, el planteamiento del conjunto vitoriano les complicó el partido. "Salieron con cinco defensas y defendieron muy bien, para nosotros fue complicado abrir el juego y luego ellos marcan un gol muy tonto a balón parado. La reacción del equipo fue buena y conseguimos empatar muy pronto, solo nos faltó el segundo".

Sobre la falta de gol del equipo y, especialmente, de los delanteros el checo prefiere no mojarse puesto que su trabajo en el campo es otro. Sin embargo, Vaclik afirma que los arietes tienen "mucha calidad" y que los goles llegarán con la confianza.

Esos goles serán necesarios si el equipo pretende entrar en Champions, una tarea complicada pues, como bien dice el portero, quedan dos plazas para muchos contendientes. "El Real Madrid y el Barcelona han abierto un hueco importante, y quedan dos posiciones para cinco o seis equipos, será difícil".

El próximo enfrentamiento del Sevilla será en Vigo ante el Celta, donde Iago Aspas se destaca como la mayor amenaza celeste. "Conocemos bien a Iago porque es un jugador muy bueno y muy famoso en la liga, sabemos lo necesario sobre él". El checo también afirmó estudiar a los rivales que lanzan penaltis y faltas ya que le gusta "tener información sobre ellos".

El equipo hispalense se encuentra en un bache similar al de la temporada pasada en estas fechas, algo que Tomas espera que no se repita. "Tenemos la experiencia de lo que sucedió el año pasado y no debemos dejar que suceda de nuevo lo mismo. El domingo tenemos que demostrar que somos de los mejores equipos fuera de casa y traernos los tres puntos".

Por último, el checo no quiso entrar en comparaciones de la plantilla actual con la de la temporada anterior, ya que se han producido "muchos cambios: jugadores nuevos, cambio de entrenador, ha llegado Monchi€". Sobre quien sí se moja es acerca de Diego Carlos, al que cariñosamente le llama 'Hulk'. "Es muy fuerte, rápido y tiene una buena salida de balón para iniciar el juego. Es muy importante para nosotros y el equipo tiene mucha confianza en él".