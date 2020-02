El Sevilla tiene en el radar a la mayor perla de la Ligue 2

De él se habla en Inglaterra, Italia y España, aunque sobre todo en Francia, donde algunos le ven como una suerte de híbrido entre N'Golo Kanté y Paul Pogba, siempre refiriéndose a su perfil, muy completo, no a su nivel, pues aún tiene 21 años y juega en la Ligue 2.



Ahora bien, Pape Gueye tiene pinta de poder llegar a ser un pivote top. Zurdo, de 1,87 metros, con un gran despliegue físico, efectivo en la resta, con un buen trato de balón... y ya capitán de un Le Havre que no quiere dejar libre, pese a tener contrato sólo hasta 2021.



Obviamente, pendientes de Gueye están todos los clubes de la Ligue 1, pero desde Italia se apunta que también el AC Milan, el Udinese, el Arsenal FC (no sería la primera vez que pesca en la Ligue 2) y el Sevilla FC.



Franco-senegalés e internacional hasta la sub 19 gala, fue relacionado con el Valencia CF ya el pasado verano.