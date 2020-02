Celta de Vigo y Sevilla F.C. protagonizan este domingo un duelo de urgencias en Balaídos, con los celestes buscando un triunfo que se les resiste desde el mes de noviembre en LaLiga y los hispalenses disipar las dudas tras su eliminación en los octavos de final de Copa ante el Mirandés y el posterior empate con el Alavés.

El Celta ha agotado su margen de error. Ocho jornadas sin ganar son demasiadas para un equipo que se construyó para luchar por Europa y que acabará, como el curso pasado, luchando por no descender, después de que las buenas sensaciones ofrecidas en los últimos partidos no hayan sido suficiente para lograr esa ansiada victoria.

Se prevén rotaciones en la alineación titular de Óscar García Junyent, con el probable debut de los últimos refuerzos invernales: el delantero ruso Fedor Smolov y el centrocampista croata Bradaric. También se da por segura la vuelta del capitán Hugo Mallo al lateral derecho, ya que Kevin Vázquez, titular las últimas semanas, cumplirá sanción por acumulación de tarjetas.

No se esperan muchos más movimientos en el once, en el que repetirán con seguridad el portero Rubén Blanco, el lateral izquierdo Lucas Olaza, el central Jeison Murillo, los centrocampistas Okay Yokuslu y Rafinha y el goleador Iago Aspas.

La duda está en si el Celta arranca con cuatro defensa o su técnico repite la línea de tres centrales que tan buen resultado le dio en Mestalla. Si da continuidad a ese sistema, el ganhés Aidoo repetirá junto a Murillo y Araujo; en caso contrario Pione Sisto tiene muchas opciones de completar la línea de ataque.

En el Sevilla, cuarto en LaLiga, igualado con el Getafe y con sólo dos puntos de ventaja sobre el Valencia, el técnico Julen Lopetegui y todo el plantel son conscientes de que es una cita vital, en la que deben volver a la senda del triunfo después de las últimas dudas surgidas en torno al equipo a partir del varapalo copero en Miranda de Ebro.

Los sevillistas llegan a Vigo con las ideas claras de que se encontrarán un ambiente complicado, al tomarse el rival como una final el choque, aunque también les dan esa trascendencia para recuperar la confianza y asentarse en los puestos de Liga de Campeones tras un triunfo (2-0 ante el Granada) y un empate ligueros (1-1 con el Alavés) que se vieron empañados por la eliminación de Copa.

El Sevilla sigue bien posicionado en la tabla, es el segundo mejor visitante de la competición, al haber sumado 20 puntos a domicilio frente a los 22 del Real Madrid, pero en las últimas jornada se ha visto envuelto en una espiral negativa por sus últimos resultados, acompañados de su poca claridad en ataque y ante el gol, que intentará zanjar en Balaídos.

Para ello, es posible que Lopetegui haga algunos pequeños cambios, no muchos, para intentar recuperar la peligrosidad en ataque exhibida desde el inicio de Liga, sobre todo a domicilio, en un once al que volverá el brasileño Diego Carlos Santos, una vez cumplida su sanción, probablemente con el galo Jules Koundé en el eje de la zaga.

Con el brasileño Fernando Reges, el argentino Éver Banega y posiblemente Joan Jordán, al estar lesionado el centrocampista Óliver Torres, la principal incógnita reside en la línea ofensiva, con Suso Fernández, su último fichaje, jugándose un puesto con Nolito, ex del Celta y toda una institución en el club vigués.

El aspecto emocional que ello entraña podría condicionar la alineación, a la espera de saber si Lopetegui apuesta por Nolito en la izquierda, con el holandés Luuk de Jong de nuevo como referencia y el argentino Lucas Ocampos en la derecha.

Otra opción sería introducir a Suso en la banda diestra pasando el internacional albiceleste a la siniestra, a pierna cambiada, en lugar de Nolito. Además, otra posible variante sería alinear al marroquí Youssef En-Nesyri de inicio por De Jong como una manera de mover el árbol para buscar la ansiada mayor efectividad en ataque.