Lopetegui: "Ya lo decía Luis Aragonés, llegar a los 8 últimos partidos bien posicionados..."

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha comparecido esta tarde en la sala de prensa de la ciudad deportiva nervionense para analizar el choque que le espera este domingo ante el Celta de Vigo en Balaídos (18:30 horas). "Espero un partido al límite, cada uno peleando por sus objetivos, el Celta tiene una buena plantilla, van a pelear y luchar por la situación en la que están, porque tienen equipo para hacerlo. Nosotros afrontamos el partido con ilusión y ambición en un ambiente complejo por lo que han generado, pero vamos con la sana intención de conseguir los tres puntos", ha asegurado el preparador vasco.

Tras el empate en casa ante al Alavés, se hace más prioritaria la victoria en Vigo. "Siempre toca ganar, siempre es buen momento para ganar, no es una excepción mañana. En el fútbol no existen favoritismos. Tenemos que ser capaces de poner en liza nuestros valores, tenemos que dar una gran versión individual pero sobre todo colectiva", ha expresado.

Y es que para Lopetegui todavía queda mucha temporada. "Mañana afrotamos el kilómetro 23 de un maratón de 38. Hemos hecho cosas buenas y cosas malas pero estamos enfocados en el partido de mañana. Creo que va a ser un partido interesante, atractivo y muy exigente para ambos equipos, iremos con la máxima ambición", ha destacado el vasco.

Sin embargo, Lopetegui es sabedor de que el equipo no se puede caer en este tramo de la temporada, para llegar a los dos últimos meses de competición en una buena posición: "Cada momento es diferente, tenemos que ganar como en cualquier otro campo. La dificultad de cada partido es lo que nos tiene centrados, la temporada es muy larga para todos. Ya lo decía Luis Aragonés, llegar a los 8 últimos partidos bien posicionados para conseguir los objetivos y con una buena mentalidad. Estamos en pleno proceso".

Con respecto al rival, el Celta, el míster sevillista ha explicado: "Es un equipo que juega bien, van a acabar en una zona diferente, lo que ha pasado antes no interviene en el partido de mañana, intervendrá lo que cada equipo le dé al partido, en eso nos centramos como siempre. El Celta tiene grandísimos jugadores, nos enfrentamos a un muy buen equipo, tenemos que dar una gran respuesta. Iago Aspas es un grandísimo jugador, pero tienen varios, al 'Toro', a Santi Mina, a Smolov... Eso los delanteros, pero también tienen un buen equipo".

Por último, en cuanto a los equipos que han llegado a la semifinales de Copa, Lopetegui ha asegurado que no le resulta extraño: "No me sorprenden las semifinales porque para eso tiene ese formato la Copa. Está creado para eso, los que han llegado lo han hecho por merecimiento".