Fernando: "Era un partido que debíamos ganar"

"Nosotros estábamos controlando bien el partido, tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol y después sufrimos dos goles que no podemos sufrir. Es un partido que sabemos que tenemos que ganar, no ganamos y ahora debemos poner la cabeza arriba y pensar en ganar los próximos partidos", comentó Fernando Reges tras el Celta 2-1 Sevilla.

Como Franco Vázquez, el brasileño resaltó que el Sevilla está "en un momento difícil". "El Sevilla tiene que ganar siempre; hay que pensar así", atajó, ambicioso.

"Sabemos que es difícil, el campeonato tiene buenos equipos pero nosotros también lo somos", terminó.

El sabor agridulce de En-Nesyri

Fue titular por primera vez y estrenó su casillero de goles con el Sevilla FC, pero Youssef En-Nesyri, obviamente, no se pudo marchar del todo feliz de Balaídos. "La verdad es que estoy contento por debutar y meter este gol, y no estoy contento con el resultado. Hay que trabajar, quedan partidos y a seguir. Esto es el fútbol... Hay que seguir y nada más. Mi nivel personal es bueno, estoy bien, bien con el equipo, contento por el trabajo. No hemos tenido suerte y a por los partidos siguientes", remató.