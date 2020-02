R.C. Celta-Sevilla F.C.: Kilómetro 23: Lo que pasó, pasó

Decía Julen Lopetegui durante la previa del encuentro de hoy en Balaídos (18:30 horas) que "lo que ha pasado antes no juega en el partido" ante el Celta de Vigo. Y no le falta razón al técnico vasco, sabedor de que no es tiempo de seguir lamiéndose las heridas de la Copa y una eliminación frente al Mirandés que, viendo cómo se ha puesto la competición del K.O., sin ninguno de los grandes en liza, se antojaba propicia para intentar dar la campanada en un torneo en el que había muchas miras puestas en Nervión, pues era una oportunidad pintiparada para tocar plata, asegurarse el pasaporte europeo y disputar otro título, una Supercopa que económicamente ahora es bastante más suculenta que antaño.

Las cuentas de la lechera, y más después del empate en casa de la pasada semana ante el Alavés. De ahí que Lopetegui prefiera hacer borrón y cuenta nueva, enfundándose de nuevo un traje, el de visitante, que esta temporada le queda muy bien al Sevilla FC, uno de los tres equipos de LaLiga -junto a Valladolid y Espanyol- que ha puntuado más a domicilio que en casa, así como el segundo mejor visitante, sólo superado por el Real Madrid. Hoy buscará un nuevo triunfo en un estadio como Balaídos, donde se topará con un Celta en urgencias, que necesita aún más una victoria que se le resiste desde el mes de noviembre y que suma ocho jornadas sin ganar.

Para ello, es posible que Lopetegui haga algunos retoques en un once al que volverá el brasileño Diego Carlos, una vez cumplida su sanción, para formar con Koundé en el eje de la zaga; con Fernando como pivote y por delante el argentino Éver Banega y, posiblemente, Joan Jordán, al estar lesionado Óliver Torres. La principal incógnita del Sevilla FC residirá en el ataque, contando Suso con muchas opciones de partir de inicio, lo que empujaría al argentino Lucas Ocampos a la izquierda, dejando a Nolito en el banquillo en su retorno a Vigo, donde brilló como celeste. De optar Lopetegui por el sanluqueño, sería éste el que jugara por la zurda, continuando Ocampos por la derecha.

El holandés Luuk de Jong, a priori, seguirá siendo la principal referencia ofensiva del Sevilla FC arriba, habida cuenta de que el técnico sevillista no tiene dudas sobre su figura. Darle la titularidad por primera vez al marroquí Youssef En-Nesyri sería la alternativa con la que contaría Lopetegui para buscar esa ansiada mayor efectividad en ataque que tanto viene solicitando la afición sevillista.

Enfrente, se prevén rotaciones en la alineación de Óscar García Junyent, con el probable debut como titulares de los últimos refuerzos invernales: el delantero ruso Fedor Smolov y el centrocampista croata Bradaric. Kilómetro 23 y tres nuevos puntos en juego. Lo que pasó, pasó.