Celta 2-1 Sevilla: Toque de atención... a Lopetegui

Faltó a la verdad Julen Lopetegui en Balaídos, después de que durante la previa indicara que "lo que ha pasado antes" no jugaba en el partido frente al Celta. Así lo evidenció su planteamiento inicial, dejando fuera del once a futbolistas como Éver Banega o Koundé, señalados en la eliminación copera frente al Mirandés, junto a un Munir que volvió a no entrar en la convocatoria, como ya ocurriera ante el Alavés, y Reguilón, al que suplió Escudero. Un toque de atención que no tuvo el efecto deseado, quedando finalmente señalado el propio técnico vasco, quien vio cómo le remontaron nuevamente un marcador que ganaba a media hora del final y que optó por defender, dándole la vuelta el Celta al partido en el epílogo, como si de un calcetín se tratase. Una derrota -ya van tres partidos consecutivos sin ganar (Mirandés, Alavés y Celta)- que deja al Sevilla FC fuera de los puestos con derecho a Champions.

Menos llamativo, sin embargo, resultó el debut como titular en la delantera del internacional marroquí Youssef En-Nesyri, por un Luuk de Jong que no acaba de encontrarse del todo con el gol pese a la gran confianza depositada en él por Lopetegui; ni de Suso, desplazando al argentino Lucas Ocampos a la izquierda y a Nolito, que fue ovacionado por Balaídos en su vuelta, al banquillo. Gozando de total libertad de movimientos con el balón en los pies, el gaditano cayó al centro y filtró algún balón, aunque se echó de menos una mayor presencia suya al ataque.

Con el Mudo y Jordán por delante de Fernando, estando Óliver Torres lesionado, fue Sergi Gómez quien suplió a Koundé en el centro de la defensa, acompañando en la zaga a un Diego Carlos que aparente no estar al nivel al que acostumbra.

Unas modificaciones que, sin embargo, no alteraron para nada la idea de fútbol de Lopetegui, quien intentó seguir teniendo el dominio del balón; algo que no siempre consiguió. El Celta se estiraba y ponía en apuros a los de Nervión, que en ciertos compases del partido apenas olían la pelota ante un rival que se sentía cómodo jugando en campo contrario. Una mala entrega de Vaclik, que se la dio a Smolov, despertó el miedo de los sevillistas en el minuto cinco, fallando Iago Aspas junto después la primera ocasión celeste. Un fallo de Jordán en la entrega acabó en el delantero gallego, quien la mandó alta tras regatear a Diego Carlos.

Apretaba Balaídos y el Celta lleva la iniciativa, siendo En-Nesyri el único que llevaba peligro para el Sevilla FC. Como un remate suyo en el 8', tras una triangulación blanquirroja por la izquierda, y otro cabezazo en el 11', con mucha intención, tras una larga circulación sevillista que Ocampos metió en el área.

Pese a ello, los vigueses seguían a lo suyo, principalmente por medio de Rafinha y Aspas. Un tiro lejano de Brais Méndez, en el 17', obligó a Vaclik a estirarse, deteniendo el balón en dos tiempos. Un protagonismo que tendría respuesta, de nuevo, del sevillista En-Nesyri, quien ahora sí, conseguiría decantar la balanza en favor de los de Nervión. Corría el minuto 23' cuando el internacional marroquí se aprovechaba de un error de Olaza al controlar un balón en largo de Diego Carlos e iniciar una contra que definiría a las mil maravillas, en el uno a uno contra Rubén Blanco.

0-1 y el Celta parecía estar noqueado ante la pegada de En-Nesyri, llegando, quizá, los mejores minutos del Sevilla FC durante la primera mitad. Fernando, con un cabezazo, intentaría mover nuevamente el marcador para los de Nervión, llegando luego la que pudo ser la oporunidad más clara para sentenciar el partido. Una nueva contra sevillista en la que Ocampos, por la izquierda, se mostró mucho menos preciso que su compañero En-Nesyri. Y es que sufriría mucho el Celta con los balones filtrados a la espalda, gozando el marroquí de una nueva ocasión justo antes del ecuador, aunque acabó siendo invalidada.

El Sevilla FC tenía el partido donde quería, con un marcador más favorable que lo que había demostrado su juego. Tras el descanso, Óscar García Junyent dio entrada a Pione Sisto, por Brais Méndez; un cambio que penalizó ligeramente el juego celeste, perdiendo el control del balón, aunque finalmente resultaría clave para el discurrir del partido.

Banega, y vuelta a empezar

Pione Sisto, con un fuerte disparo lejano, y Smolov, con mucha movilidad arriba, merodeaban con asiduidad la portería defendida por Vaclik, siendo En-Nesyri, con un cabezazo en el 50', el único que lo intentaría para el Sevilla FC. El Celta se había apoderado nuevamente del dominio del balón, de ahí que Lopetegui optara por dar entrada en el campo a Banega, por Suso. Media hora de juego por delante en la que defender el marcador a favor, intentando dormir el partido y buscar posesiones largas a través del argentino.

Pero no resultó. Aspas, casi sin ángulo, empató el partido en el 78' tras un sensacional pase de Rafinha. Justo después de que el Sevilla FC viera cómo el colegiado le anulaba justamente el segundo gol a En-Nesyri, en fuera de juego y con la mano tras un rechace.

Con el empate, volvió Lopetegui a su planteamiento inicial, dándole entrada a Nolito (también a De Jong, por En-Nesyri), por el Mudo Vázquez. Y en el añadido llegó el tanto de Pione Sisto, tras un mal despeje de Vaclik. Un tanto con el que un necesitado Celta conseguía darle la vuelta al partido y poner de nuevo contra las cuerdas a Lopetegui, señalado, y al Sevilla FC, que pierde la plaza Champions. Otro partido que deja remontarse, y ya van varios.

- Ficha técnica:

2 - Celta: Rubén; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Okay, Beltrán (Bradaric, min. 70); Brais Méndez (Sisto, mim. 45), Rafinha, Aspas; Smolov (Santi Mina, min. 88)

1 - Sevilla: Vaclík; Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Franco Vázquez (Nolito, min. 85); Suso (Banega, min. 66), En-Nesyri (De Jong, min. 73), Ocampos

Goles: 0-1, m.23: En-Nesyri. 1-1, m.78: Aspas. 2-1, m.91: Sisto.

Árbitro: Jaime Latre (colegio aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Murillo, Smolov y Hugo Mallo por parte del Celta; a Diego Carlos y Escudero por parte del Sevilla.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.375 espectadores.