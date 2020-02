A Chicharito no le dejan ni entrenarse con LA Galaxy

Chicharito no tiene aún los papeles en regla.

Javier 'Chicharito' Hernández dejó el Sevilla FC para jugar, además de ser seducido por un jugoso contrato de seis millones por temporada, pero todavía no ha podido hacerlo. De hecho, de momento no le dejan ni entrenarse con sus nuevos compañeros, los de un LA Galaxy que va a jugar pronto su primer amistoso, previblemente, sin el delantero mexicano.

Y es que Chicharito no tiene aún todos los papeles en regla. "Yo quiero jugar, quería ir a un lugar donde se me diera esa oportunidad y esa confianza, estoy feliz y encantando y ahora esperar que el visado se dé lo antes posible para en vez de estar fuera pueda estar en el campo", ha comentado a medios norteamericanos.

La idea es que el mexicano tenga ya su visado a punto antes del día 29, cuando arrancará la MLS (LA Galaxy se medirán al Houston Dynamo). Mientras tanto, Chicharito sigue dándole vueltas a su salida del Sevilla FC y, por ende, a su fracaso en el Viejo Continente, donde no logró prácticamente nunca asentarse como titular: "A veces hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los entrenadores decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de a mí. Era el momento adecuado para venir a EEUU; la decisión correcta".

De momento, no puede ni entrenarse con su nuevo equipo. Lo hace al margen.