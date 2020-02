Francisco: "Es un gran orgullo para el que haya vestido la camiseta del Sevilla"

Francisco López Alfaro será el XII Dorsal del Leyenda, tal y como ha anunciado hoy el Sevilla Fútbol Club. El que fuera centrocampista nervionense y ahora trabajador del área de técnificación del club, ha reconocido en SFC Radio el orgullo que le supone ser reconocido de esta forma. "Ha sido una noticia muy agradable. Me la ha dado el presidente a mediodía y para todo aquel que haya vestido la camiseta del Sevilla esto es un gran orgullo, no se lo dan a todo el mundo. Me ha dado muchísima alegría", ha admitido.

Francisco ha desvelado que desde que se dio a conocer la noticia este mediodía, ha recibido muchísimas felicitaciones. "Entre todos los mensajes me ha llamado la atención uno de Borja Lasso. La grandeza del fútbol es esa, que después de 30 años de haber salido del club como jugador la gente todavía se acuerda y tienen el detalle de darte un premio de este nivel. Es una alegría inmensa. A veces solo se habla de los años en que se ha participado en el primer equipo, pero los compañeros que también han recibido el Dorsal de Leyenda nos hemos pasado muchos años en la Carretera de Utrera intentando ser futbolistas y tuvimos la suerte de conseguirlo", explicaba Francisco.

Todavía embargado por la emoción, Francisco reflexionaba así sobre los motivos que le han llevado a ser reconocido con esta distinción: "Principalmente piensas qué he hecho en el fútbol para merecer esto. Se me han venido a la mente muchísimas fotos, del fútbol y de personas. Llegas ahí porque tienes unas cualidades, pero también un entorno de personas que aportan mucho en tu vida y es lo que realmente sirve para tirar hacia arriba. Gente que conmigo se portó muy bien y que me ayudó a estar tanto tiempo en Primera división".

Por último, el ursaonense quiso acordarse de su familia y personas que le aconsejaron durante sus inicios: "Se lo dedico principalmente a mis padres, que son quienes más me han ayudado en todo esto. También a Pepe Alfaro, que fue quien me trajo aquí y fue una persona clave en mi vida. Y por supuesto, como no, al de Coria (Manolo Cardo). Yo lo llamo así. Fue muy valiente en un equipo en horas bajas y metió a un niño de diecinueve años recién cumplidos aunque le dijeron que no. Gracias a eso he estado muchos años jugando al fútbol".