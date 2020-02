Lopetegui, sobre la racha, la Copa, las opciones del Sevilla y muchos nombres propios

"Actuamos exactamente igual, ganemos o perdamos, tanto en la semana de trabajo como en los compromisos adquiridos", comenzaba diciendo Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, el invitado este lunes a la tertulia de Radio Marca Sevilla, donde, por encima de todo, analizó la actual crisis del equipo (9 puntos de 24 posibles en Liga), que le ha costado salir de la zona Champions por vez primera en mucho tiempo y caer eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda como el Mirandés. A este respecto, el vasco no puso paños calientes, pero prefiere ver todo con perspectiva: "Lo llevo bien. En fútbol, con varias competiciones y una Liga muy dura de 38 jornadas, hay momentos buenos y otros menos buenos. Los malos hay que asumirlos con naturalidad y trabajo. Somos conscientes de que llevamos 10 días malos, el último partido (en Balaídos), mereciendo más en nuestra opinión, como ante el Alavés. El de Miranda de Ebro fue el peor seguramente. Tenemos que seguir trabajando, confiando en las cosas buenas que tiene el equipo y sabiendo que estamos en una buena situación clasificatoria a estas alturas. Como decía el maestro Luis Aragonés, al que nombraba antes con lo del 'culo pelao', hay que llegar a los 7-8 últimos partidos de esta Liga tan apretada e igualada en disposición de poder conseguir los objetivos, con la cabeza limpia y fría. La exigencia es altísima, pero siempre es positiva. Va en consonancia con los éxitos del equipo y el nivel del club en los ultimos años. El equipo tiene que creer en sí mismo, en lo que hemos hecho bien (que es mucho). Estamos afrontando este inicio de la segunda vuelta y, en breve, la vuelta de la UEL. El equipo está tranquilo, confiado, con ganas de que lleguen estos compromisos. Tenemos que seguir creciendo y mejorando, afrontando retos exigentes".

En este sentido, el míster blanquirrojo no quiso extenderse en los análisis, dejando claro que a los jugadores les habla con otros argumentos, pues "los diagnósticos cortoplacistas no funcionan. Hay que analizar las temporadas en toda su dimensión", al tiempo que insistió en que el Sevilla ha hecho "cosas muy buenas", algo que explicaba así: "Si no, no estaríamos en esta situación tan buen en la tabla. Los equipos que mejor lleguen, sobre todo mentalmente pero también físicamente, al final, conseguirán sus objetivos. Nadie regala nada. Podemos analizar microciclos, partido a partido, pero... Por ejemplo, ante el Alavés merecemos ganar, sin hacer un buen partido. En Vigo, firmamos un partido más que aceptable, ante un Celta que tiene buen equipo, en muchas fases. Pudimos marcar el 0-2 y no lo hicimos. Ellos ganaron con acierto suyo y algún error nuestro. Tenemos que ser más contundentes para cerrar los partidos o, como antes, ser capaces de mantener portería a cero; ganamos otros partidos siendo peores que en Vigo. Hay que aprender, mejorar. Pero viene un partido importante y complicado ante el Espanyol. A todo el que se pare a lamerse las heridas, le irá mal".

Y es que Lopetegui no está de acuerdo con un bajón generalizado del equipo, que no se le ha caído, como dicen los hombres de fútbol. "El partido en Anduva fue complejo para nosotros. Teníamos mucha ilusión puesta en la Copa, pero ya pasó. Hay que seguir mirando el objetivo de LaLiga. Hay equipos increíbles muy cerquita y otros poderosos por debajo nuestra. Con una plantilla casi nueva, el equipo ha sido reconocible casi todos los partidos. Eso no significa que todo esté bien ni todo esté mal. No hay ningún secreto ni ningún atajo en el mundo del fútbol; todo depende del trabajo y del esfuerzo. En breve, nos centraremos en otro partido exigente ante el Cluj en la Europa League, un equipo que dejó fuera a la Lazio, revelación absoluta en Italia".

Además, el míster nervionense abordó otros temas y muchos nombres propios:



Suso 'desplaza' a Ocampos a la izquierda

"Ante eso, te diría que Lucas ha jugado la mayoría de su carrera en la izquierda, donde ha actuado a veces este año y donde estaba deseando jugar. Suso puede jugar por la derecha, por dentro, adaptándose a varias posiciones. Ocampos volverá a jugar en la derecha, por dentro... Lo importante no es desde dónde arrancan, sino dónde terminan. Lo importante, para mí, en jugadores de talento es que su rendimiento esté entregado al beneficio del equipo. Suso estuvo muy bien en Vigo. Con esa modificación, el equipo pierde en algunas cosas y gana en otras".



Mercado de invierno

"Tenemos jugadores capaces de jugar en espacios reducidos. Suso es un especialista. Es cierto que necesitábamos un poco de velocidad arriba, y ahora la tenemos con En-Nesyri. El equipo ha fichado bien. Tenemos una plantilla competiticva a la que hay que sacarle el jugo y el rendimiento. La velocidad es importante con espacios; sin ellos, hay que saber actuar en espacios reducidos".

"Suso es un jugador que conocíamos bien. Es cierto que Monchi, como ha dicho públicamente, lo ha intentado fichar muchas veces, sin estar yo aquí. Había consenso y él tenía muchas ganas de volver, de mostrarse en LaLiga. Tiene condiciones que complementan muy bien a nuestros jugadores de ataque. Puede y quiere subirse al carro de lo que busca el equipo"



Partidos que no se cierran

"El Sevilla siempre busca el segundo gol: en Vitoria, en Valladolid, en Vigo. En los dos primeros no se logró, pero nos fuimos sin encajar. Ante el Celta, en sus dos goles, estábamos en superioridad. Queríamos ser capaces de defender con balón, con Banega y el Mudo por fuera.Teníamos un tercer cambio preparado cuando llegó el empate. Otras veces, el equipo fue solvente con marcadores apretados y fue capaz de mantener su portería a cero. En Vigo no fue capaz ante un rival potente que ha mejorado mucho. Tuvimos oportunidades muy claras y un gol bien anulado, una ocasión de Ocampos, 3-4 transiciones no finalizadas... Si no lo consigues, la clave es mantener la portería a cero".

"Segumos siendo el equipo al que menos le tiran de Primera, pero hemos encajado 2-3 goles a balón parado que son y deben ser evitables. Son matices que tenemos que mejorar para competir al límite, porque la elite lo exige. Recuerdo el partido ante el Alavés o en Villarreal, donde arrancamos con ese lastre de un gol tan pronto... Nos han remontado muy pocos partidos en los minutos finales, pero sí ganamos muchos al final (Levante, Getafe, Betis). Las estadísticas deben ser a largo plazo"

"El del Alavés fue el peor partido en casa, aunque debimos ganar. Firmo partidos así en cuanto a merecimientos. Los sistemas no son diferenciales. Tratamos de buscar soluciones nuevas para contrarrestar a los equipos, que también trabajan y preparan respuestas a tus virtudes en ataque. No siempre se trata de juntar a dos delanteros arriba, pero estoy de acuerdo en que hay que buscar soluciones"

"¿7 de 11 triunfos por la mínima? Los partidos, como los melones, hasta que no los abres no sabes cómo van a ser. En este deporte, los merecimientos no se plasman siempre en los resultados. Creo que, con más merecimientos, tienes más posibilidades de ganar. Siempre apostamos por atacar mucho y conceder muy poco. Es excepcional en esta Liga el resultado abultado, porque hay plantillas muy potentes y está todo muy igualado. No hay equipos netamente superiores al resto. Entiendo a la gente, porque todos querríamos ganar por 3-0 o 4-0. Creo que siempre estamos más cerca de ganar que de perder los partidos. En Barcelona, ante uno de los dos equipos que se salen de la regla (Atlético de Madrid también por potencial), hicimos los mejores primeros 35 minutos de la temporada y salimos goleados"



De Jong

"Lo primero que nos da, al margen de los goles, es rendimiento. El gol, con lo que lo marque uno de colorado, me vale. Él está más cerca, sí, pero nos da desgaste, lucha, trabajo, continuidad. Últimamente está mejor, teniendo más opciones que al principio. Si juega es porque entendemos que nos da mucho. Hubo partidos en los que jugó Chicharito, pues necesitábamos velocidad, que ahora nos da En-Nesyri. Estamos encantados con el rendimiento de Luuk. Muchos goles que marcan otros llegan gracias a él, por su ayuda. Podía llevar más goles, claro. Alguno se le anuló"



En-Nesyri

"No es petición expresa de nadie, sino coincidencia entre lo que quiere el entrenador, piensa la secretaría técnica y puede el club. Está un poco salvaje en muchos aspectos, pero es una apuesta interesante de presente y de futuro. Nos da velocidad, algo que no teníamos. Y, dentro de sus condiciones, diferentes a las de De Jong pero no en cuanto a trabajo, nos da mucho"



Banega

"Es un jugador importante, pero eso no significa que vaya a jugar siempre, sino cuando pensemos que es necesario. Nos fue de cara, explicando su voluntad de salir, pero también su idea de ayudar al equipo hasta final de temporada. Estoy seguro de que lo va hacer, porque conocemos su profesionalidad y compromiso. Entiendo que, sabiendo su futuro, a partir de ahora se analizará cada detalle de su rendimiento, pero nosotros estamos contentos con él y seguros de su compromiso. Lo que yo hubiera preferido (sobre el anuncio de su adiós) es indiferente. Necesitamos de toda la plantilla, de todos enganchados. Ahora empezamos otta vez domingo-jueves-domingo y los necesitamos a todos"



La juventud pasa factura

"Koundé es un muy buen jugador y lo ha demostrado. En Eibar no tuvo un buen arranque y se rehízo. Sergi ha ido creciendo y ha entrado. Jules va a mejorar con los años y va a ser un muy central y un gran lateral derecho. Tiene buenas condiciones, concentración, pero la edad es la que es"

"Pozo quería salir para poder jugar más, acumulando minutos y experiencia para volver al Sevilla y Jules nos daba señales de que podía jugar ahí. Entendemos que Jesús y él nos dejan esa posición de lateral derecho cubierta. Más alguna improvisación si hace falta"



Diego Carlos

"Lo complicado no es llegar y sorprender, sino seguir creciendo y mejorando cuando ya te conocen. Parece que ser grande y fuerte es un pecado. ¿Codos? Si De Jong está con uno de 1,65 y se protege, parece que le da un codazo. A Diego le han mirado seguramente con otros ojos, pero tiene que adaptarse, aprender y no dar esa sensación que le puede penalizar"



Rony Lopes

"Lo primero es que no llegó en un buen estado. Iba a otra velocidad diferente a la del equipo y tardó en subirse a ese tren. Ahora, está entrenándose muy bien, aunque siempre trabajó genial. Es un gran jugador y un compañero espectacular. Seguro que nos va a ayudar mucho más en la segunda vuelta"



Monchi y su respaldo

"Trabajar con él es un gusto para cualquier entrenador por todo lo que te aporta. Es cierto que su figura trasciende más allá a la de un director deportivo normal, por lo que ha conseguido aquí, lo que genera. Siempre está para ayudarnos. Es un muy buen profesional. Tenerlo ahí siempre es una garantía para todos, no sólo para el entrenador"



El Espanyol y el ambiente

"Tenemos que ser capaces de trabajar con el runrún y tratar de que se convierta en aplausos. Confío en la responsabilidad dee nuestra afición. En Vigo, la del Celta, con 0-1 abajo, les sostuvo. Para mí, en momentos de duda, nos sustenta y nos da energía. Va a ser importante para lo que viene. Con todo, el jugador debe ser capaz de gestionar ese ambiente de dificultad si se produce, aunque espero, creo y confío en que la afición empujará en los momentos más importantes, los malos, para darnos ese plus"

Cuestas de enero y febrero

"Entonces, no jugamos más partidos ¿no? (Risas) No miramos eso, sino sólo el siguiente partido, en cómo están los jugadores. Las estadísticas no te ayudan a ganar partidos. No nos aportan nada a nosotros, ni en lo positivo ni en lo negativo. Nos va a dar solamente la ambición, el carácter, el trabajo"

"No habría firmado nada, porque estamos eliminados de Copa. En Liga, cada partido es una conquista absoluta. Ésa es la realidad. Hay que afrontarlo con humildad y con ambición, como si cada partido fuera el último. Con perspectiva, aunque ojalá hubieramos tenido 4-5 puntos más, estamos donde tenemos que estar. Hay que poner el dedo en la llaga en los que nos faltan, sin juegos malabares de pasado o de futuro, sino centrados en lo que tenemos que hacer. Ojalá pudiéramos estar más arriba, pero no podemos controlarlo. Sí el entrenamiento de mañana y la concentración ante un partido como el del Espanyol, que ha sacado 10 de los últimos 15 puntos. Lo respetamos a tope. Lo demás, se nos escapa"



Getafe y el Wanda, las siguientes salidas

"Sólo pensamos en el Espanyol. Si no, nos equivocamos. Lo que luego tenga que venir, vendrá. Te contestaré lo mismo sea el rivalque sea. Es la única forma de no perder el foco"



UEL

"Somos conscientes de lo que la Europa League supone para el Sevilla y de lo que el Sevilla supone para la Europa League. Cuando nos toque, la afrontaremos. El Cluj nos va a poner en muchas dificultades, aunque a la gente no le suene mucho. Ha dejado fuera a la Lazio, verdadera revelación de la temporada en Europa"



VAR

"He sido defensor de la tecnología siempre, pues ayuda a la toma de decisiones flagrantes. Creo que el VAR tiene que entrar en situaciones de blanco o negro. Si es marrón o amarillo, no debe intervenir el VAR, sino que prime el criterio del árbitro. No tengo la solución mágica y creo que el VAR debe existir y ha venido para quedarse. Los amarillos y marrones, como el bloqueo que no existió ante el Real Madrid, son los que estropean la imagen del VAR. Creo que irá orientado a eso. ¿Un bloqueo previo a un gol del Madrid en Pamplona? Prefiero no opinar de eso"



LaLiga

"No me sorprende nada. Preveíamos esta igualdad. Hay muy buenos equipos, con plantillas brillantes y potentes gracias al crecimiento económico de LaLiga. Es un torneo de muchísimo nivel, con grandes estadios, entrenadores, jugadores y equipos. Tiene todo para ser la mejor del mundo"