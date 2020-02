La otra explicación del fichaje de Suso

El 'Big Data' es el futuro", asegura Monchi siempre que puede, aunque realmente es el presente. Al menos en Nervión, donde están desarrollando un departamento de I+D con distintos perfiles y una plataforma propia con la que poder recopilar la mayor información posible a la hora de acudir al mercado en busca de refuerzos. El Sevilla tiene detectados, en boca del propio Monchi, unos 18.000 futbolistas en todo el mundo que podrían ser susceptibles de fichar por parte del club nervionense. Por ejemplo, si se busca un futbolista de banda en el perfil derecho, como fue el caso de Suso este pasado mes de enero, el número de candidatos se reduce a unos 1.500 futbolistas. Pero, ¿por qué Suso?

Las dudas generadas por el ataque sevillista durante la primera mitad de la temporada y el bajo rendimiento ofrecido por el internacional portugués Rony Lopes son algunas de las razones principales del fichaje del gaditano por el Sevilla FC este pasado enero, amén de ser una "oportunidad de mercado", tal y como el propio Monchi reconoció durante su presentación.

Los argumentos futbolísticos para explicar la contratación del talentoso futbolista gaditano son muchos y obvios, pero existen otros tantos que el tan de moda 'Big Data' pone de manifiesto. Y es que el ex del Liverpool cumple con un perfil muy particular del que no se disponía como tal en Nervión desde el pasado verano, cuando se marchó al PSG Pablo Sarabia. Según el 'Data', de entre esos 1.500 futbolistas de banda derecha, es Suso uno de los jugadores que más se asemeja al madrileño, cuyo rendimiento como sevillista fue sobresaliente. Sin ir más lejos, la pasada temporada se destapó consiguiendo 23 goles y 17 asistencias entre todas las competiciones. Unos registros difíciles de emular hasta por el propio Sarabia. Un jugador de banda que no es un extremo al uso, gustando caer al centro y no siendo tan vertical como otros, véase el ejemplo de Ocampos, quien ha venido ocupando su posición en el Sevilla FC a lo largo de esta primera mitad de la temporada.

Unos parámetros de juego con los que cuadra casi a la perfección Suso, e incluso los mejora. Al menos sobre el papel -o el algoritmo, más propio-, pues ahora, en la práctica, tiene que intentar igualar lo hecho por un Pablo Sarabia que dejó el listón muy alto.

Esto dice el 'Data'. En lo que respeta al ataque y la creatividad, el gaditano muestra unos atributos más destacados que el madrileño, tal y como demuestran los gráficos que acompañan a esta información. Justo lo mismo que en lo técnico y en lo táctico, donde la diferencia, según 'Sofascore', es mucho mayor. No ocurre lo mismo en labores defensivas, donde el ex del Sevilla FC, muy polivalente, se muestra algo más comprometido que el último refuerzo nervionense. Y es que Suso se muestra mucho más cómodo con el balón en el pie que corriendo tras él.

Las principales fortalezas del ex del Liverpool son la creación (también lo es de Sarabia), los tiros libres directos y los pases largos, mientras que las grandes debilidades del hoy futbolista del PSG son los duelos aéreos y, en menor medida, también sobre el terreno.

Los otros 'Sarabia'

Lógicamente, el gaditano no está hecho a imagen y semejanza al madrileño, pero sí son muy similares. Pese a ello, no es el único, existiendo muchos otros que, lógicamente, se encuentran entre los 1.500 que maneja el Sevilla FC para ese perfil de jugador de banda derecha. Matteo Politano (Nápoles), Verdi (Torino) o Portu (Real Sociedad) son otros de los jugadores que muestran ciertas similitudes con Suso y Sarabia, según las nuevas tecnologías. Curiosamente, todos relacionados con el Sevilla FC en alguna ocasión. Lógicamente, no es casualidad.