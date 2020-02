La 'guasa' de Rony Lopes con Suso y Pozo

Rony Lopes es una de las grandes decepciones del Sevilla Fútbol Club. El portugués no ha tenido muchos oportunidades desde su llegada al Ramón Sánchez-Pizjuán y las que tuvo no supo aprovecharlas. El extremo llegó procedente del AS Monaco a cambio de unos 25 millones de euros, convirtiéndose automáticamente en uno de los traspasos más caros de la historia de la entidad nervionense.



Rony Lopes no ha conseguido convencer a Julen Lopetegui a lo largo de la temporada. El extremo acumula poco más de 20 minutos en LaLiga, 60 en Copa del Rey y un mayor protagonismo en Europa League donde consiguió realizar una asistencia. Pero, por el momento, el fichaje del portugués no es más que una operación que intentó tapar la venta de Wissam Ben Yedder.



El luso es consciente de que su rendmiento deportivo no está siendo adecuado a las espectativas que creó su fichaje. Por ello, Rony está entrenando como el que más y así ha querido dejar constancia en redes, donde ha compartido un vídeo en el que afina su puntería de cara a puerta.





En dicha publicación se puede ver al último fichaje del Sevilla,, tirando de 'guasa' con el portugués y comentándole que los vídeos están manipulados. También quiso comentarle su excompañero(cedido en el Mallorca) para decirle que esos golazos no los metía cuando entrenaban juntos.Hace unos días Lopetegui dijo en los micrófonos de Radio Marca queestaba entrenando muy bien y ése es el camino para empezar a tener más minutos. Si el portugés se suma a la causa podría ser una gran refuerzo para los últimos meses de competición que restan.