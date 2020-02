Peligra la próxima pretemporada de Koundé

Aunque Lopetegui lo dejó fuera del once en el último encuentro ante el Celta, después de señalarlo en el fiasco ante el Mirandés con su cambio en el descanso, Jules Koundé está dado muestras en su primera temporada en el Sevilla FC del potencial que atesora y que llevó a Monchi a apostar muy fuerte por él.

De menos a más, el joven defensor francés ha ido creciendo en su rendimiento y ha dado muestras de una gran madurez, pese a que comenzó a competir en la elite a mediados de la 17/18. Ahora, echa la vista atrás y recuerda cómo supo aprovechar la oportunidad que le brindaron en el primer equipo del Girondins, algo que también ha hecho en Nervión.



" En el fútbol, ??debes estar listo cuando te llaman. En general, el tren solo pasa una vez, y cuando pasa y lo pierdes es muy complicado. Yo estaba listo y el entrenador, Jocelyn Gourvennec, me veía listo, por eso me hizo jugar. Vivo un poco lo mismo en el Sevilla. Venía de una lesión, pero el entrenador me puso en el campo y todavía me estoy aclimatando en estos momentos. Estoy acostumbrado a estas situaciones . Siempre tengo un poco de suerte o un pequeño impulso que me hace tener minutos", ha declarado en una entrevista concedida a 'Onze Mondial'.

A sus 21 años, además, el central galo no tuvo dudas cuando Monchi llamó a su puerta. Quería probarse en una competición más exigente y, de momento, su decisión no ha podido ser más certada. "Salir de Burdeos es algo que estaba mi mente. Siempre quise progresar al siguiente nivel. Toda mi carrera estará guiada por opciones deportivas. Cuando salí, fue una elección bien considerada. El Sevilla es el club perfecto para probar. Y luego, sentí que La Liga tiene más nivel que que la Ligue 1. No tenía planes en mente, pero dada la situación del club , tuve que irme. Fue el momento adecuado para mí", destacó.

En su horizonte más cercano, por otro lado, se encuentran los Juegos Olímpicos que se celebrarán el próximo verano en Tokio, lo que podría afectar a su pretemporada en el Sevilla de cara a la 20/21, pues dicha cita tendrá lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto, a pocas fechas de que arranque la próxima Liga.

"No es un sueño, es un objetivo. Está claramente en el fondo de mi mente. Revisé las fechas de los Juegos Olímpicos. ¡No voy a tomar billetes para las vacaciones porque quiero estar allí! Haré todo lo posible. Pero lo más importante es ser eficiente con mi club. Depende mucho de mí y de lo que pueda hacer, pero al final, no soy yo quien decide. El mejor mensaje que puedo transmitir al seleccionador (Sylvain Ripoll) estará sobre el césped", zanjó un Koundé que hasta la fecha sólo ha sido internacional sub 20 en una ocasión, aunque se ve con opciones de estar entre los elegidos del combinado sub 23 de su país para la atractiva cita olímpica.