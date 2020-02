El análisis del rival del Sevilla: Chen Yansheng le echa billetes al Espanyol

La que debería haber sido la temporada de la ilusión por el regreso a competición europea está siendo la de la angustia para el Espanyol, que sólo ha estado fuera del descenso en una jornada en toda la temporada (la cuarta) y que va por su tercer entrenador del curso tras las apuestas fallidas de David Gallego y Pablo Machín. Ahora es Abelardo el encargado de sacar a los albiazules del pozo. Con el asturiano al frente han logrado ocho de los últimos 15 puntos en juego, incluyendo un empate ante el Barcelona, lo que les permite ver la salvación a dos puntos.

Aunque no todo es la mano del entrenador. También Chen Yansheng abrió la mano para gastar los 40 millones de euros que decidió ahorrarse en verano. Con Cabrera, Embarba y, sobre todo, De Tomás, baja sensible hoy, los catalanes han subido varios peldaños sus prestaciones. El delantero pone el gol, el ex del Rayo velocidad y balón parado y el zaguero contundencia a una defensa blandita.

El técnico ya ha impregnado al equipo ese estilo directo, con su clásico 4-4-2, en el que las bandas tienen un gran protagonismo y en el que la velocidad y el contragolpe son dos de sus claves. Tendrán que tener cuidado Navas y, sobre todo, Reguilón, a sus espaldas, pues tanto Roca como David López -de vuelta al mediocentro- son buenos lanzadores para la velocidad de Embarba y de los puntas que caigan a banda. Esas condiciones le convierten en un rival incómodo a domicilio -ya venció al Villarreal- pues no necesita el balón como argumento.