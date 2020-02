La explicación de Iturralde y el pique Fouto-Cala por el VAR en el Sevilla-Espanyol

La jugada que supuso el momentáneo 1-1 en el Sevilla-Espanyol sigue dando mucho que hablar. Y es que en un principio el VAR sólo estaba llamado a intervenir en acciones de penaltis, tarjetas rojas, goles y fueras de juego, mientras que en esta acción en concreto lo que decretó fue una falta fuera del área sancionada con amarilla.



Según el Comité Técnico de Árbitros la actuación fue correcta, ya que el árbitro de la sala VOR avisa de una posible roja por ocasión manifiesta, de ahí que Cordero Vega acuda al monitor a comprobarlo. Sin embargo, el colegiado no ve que sea roja, pero sí señala la falta sobre Calleri, ya que tenía que pitar algo.



Las explicaciones se han sucedido a lo largo de la tarde. Iturralde, por ejemplo, ha dado la suya en la SER. "El árbitro no ve una falta al borde del área, que es una posible acción manifiesta de gol, sigue la jugada y el VAR le avisa de que vaya a revisar la jugada porque hay una posible ocasión manifiesta de gol, que es uno de los cuatro supuestos donde puede entrar el VAR".



Por su parte, el comentarista de Cope Isaac Fouto también daba la versión oficial.





A este tuit ha respondido el exsevillista Juan Cala, que se queja de que a los jugadores no se lo explicaron así. "Pues si es asi, el problema está en la comunicación con los jugadores. Porque en ningún caso nos dijeron eso. Nuna se podía rearbitrar una falta fuera del área que no conllevara expulsion. Si es como dices fallamos en lo esencial. Que son las reuniones aclaratorias", ha indicado el de Lebrija. "Se rearbitra a raíz de que te llaman porque al VAR le parece que es roja clara. Hay una discrepancia entre árbitro y VAR. Pasa 1 de cada 10 veces. Por eso se van a ver las jugadas al monitor, porque en casos muy puntuales como esta jugada, se discrepa", respondió Fouto, quien recibió una réplica más del jugador del Cádiz. "Según nos explicaron que una vez que el arbitro decide que no es roja. Se reanuda el juego donde se haya parado. No se pita falta y amarilla. Según la reunion el VAR rectifica rojas,segundas amarillas y penaltis. Oye digo lo que nos dijeron eh, no que yo lleve razón". Fouto ha vuelto a contestar. "No sé qué os dijeron. A las que fui yo me quedó bastante clara. Además viene especificado en el protocolo VAR. Es como cuando te llaman para una roja y el árbitro la ve y saca amarilla", señaló.En el Espanyol tampoco han acabado contentos con la actuación del colegiado, ya que consideran que debió expulsar a Sergi Gómez. "Dice el árbitro que Calleri no va a chutar, que controla, pero está clarísimo que va a chutar. Y si no ves falta, no la pites. Lo que me quejo es que si va a ver el monitor, no tiene perdón estas cosas. Todos nos equivocamos, pero creo que los del VAR no están ayudando lo suficiente".