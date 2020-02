Ocampos: "Hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance"

Lucas Ocampos, fijo ya en la banda izquierda tras la llegada de Suso, ha destacado tras el encuentro ante el Espanyol la falta de lucidez que ha tenido el equipo a la hora de aprovechar sus ocasiones: "La verdad es que hoy también fue por detalles tanto defensivos como ofensivos. Fallamos mucho, ellos encontraron el gol y nosotros no estuvimos finos. No queda otra que seguir trabajando y pensar en lo que viene".

Era un día importante para ganar: "La sensación es fea por no haber dejado los tres puntos en casa. Hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance pero hubo cosas que no fueron claras y hoy no quedamos con el empate".

La acción de la falta que derivó en el primer gol del Espanyol: "Empezamos bien, después hay cosas que no se entienden bien. Los árbitros tiene que ser claros en eso, la verdad es que saca una amarilla y vuelve a una falta que no es ni penalti ni roja. Ellos tendrán otra versión y esperamos que la puedan explicar porque quedaron dudas en eso".

El equipo saldrá de esta situación: "Son momentos difíciles, hay que saber afrontarlos, tenemos que salir de esto todos juntos, tenemos que unirnos más que nunca, seguir trabajando e intentar sacar mejores resultados".

Con la mente puesta en el jueves: "Sabemos que vamos a ir a un campo con un equipo difícil, hay que traerse un buen resultado y después pensar en el próximo partido".