Koundé, "orgulloso" de ser negro, apoya a Marega

Los insultos racistas recibidos por el jugador del Oporto, Moussa Marega, que abandonó este pasado domingo el partido contra el Vitoria Guimaraes tras oír como le gritaban "macaco" y "chimpancé" al celebrar un gol, han generado una cascada de reacciones en Portugal, desde el mundo del deporte a las altas autoridades de la política.

Pero no sólo en el país vecino han condenado este nuevo caso de racismo en el fútbol. También desde Nervión han querido mostrar su apoyo al jugador francés; concretamente, ha sido su compatriota Jules Koundé, quien ha lanzado a través de sus redes sociales un mensaje directo: "Negro y orgulloso aunque le disguste a algunos imbéciles".

El propio Marega, tras el encuentro, también emitió un duro comunicado mostrando su pesar por todo lo sucedido, y señalando directamente al árbitro por no parar el encuentro y tomar medidas al respecto: "Solo me gustaría decirles a estos idiotas que vienen al estadio a hacer gritos racistas ... vete a la mierda. Y también agradezco a los árbitros por no defenderme y por darme una tarjeta amarilla porque defiendo el color de mi piel. ¡Espero no volver a verte en un campo de fútbol! ERES UNA VERGÜENZA".

Desde la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que ha calificado de "intolerables" comportamientos de este tipo, pasando por el Gobierno, que se ha prometido encontrar a los responsables, y hasta el propio presidente del país, todos se han referido a este asunto en Portugal, que ocupa la portada de los diarios lusos, deportivos o no.