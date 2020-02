"Al Sevilla le espera un partido muy duro en Rumanía"

A Pedro Emmanuel Culio lo recordamos en España de su paso por el Deportivo, Las Palmas, Zaragoza y Mallorca, pero este trotamundos del balompié donde dejó su huella más indeleble fue en el Cluj. En el equipo rumano ha militado en dos etapas diferentes (2007-2011 y 2017-2020) en los que ganó cuatro ligas, dos copas y dos supercopas que le convierten en el jugador con más títulos de la entidad. Por eso, al argentino nacido en Mercedes hace 36 años lo nombraron recientemente como mejor jugador de la historia del Cluj y su número '19' será retirado. No estará ante el Sevilla, ya que en enero decidió volver a Argentina, desde donde atiende la llamada de ESTADIO.

- Aún estaba en el Cluj cuando salió el Sevilla en el sorteo.

- Yo ya sabía que me iría. Decidí volver a Argentina por temas personales, pero mis compañeros me preguntaron por lo que se iban a encontrar. Les dije que sería algo parecido a lo que hemos vivido esta temporada en Glasgow. Un estadio con mucho ambiente y mucha pasión. Un escenario para disfrutar.

- ¿Qué recuerdos tiene de sus partidos aquí?

- Me gustaba jugar en los dos campos de Sevilla porque el ambiente se parece al de Argentina. También a lo que viví en Turquía con el Galatasaray, que tiene una cancha que también es muy caliente.

- Ha jugado en dos etapas en el Cluj, más que en Argentina.

- Es un club y una ciudad en los que he sido feliz. Me han tratado siempre muy bien y la ciudad es espectacular, muy bonita. Me han reconocido como el mejor de la historia y han retirado mi camiseta. Querían que siguiera hasta el final de temporada y me ofrecieron un año más, pero quise volver a Argentina y lo entendieron. Al final he jugado más en Rumanía que en mi país.

- ¿Qué le espera al Sevilla en Rumanía?

- Va a ser un partido muy duro para ellos. El Cluj es un equipo que cierra muy bien. El entrenador arma muy bien al conjunto y todos saben cuál es su labor. Si miras nuestros resultados en la Europa League son todos muy cortos. Nos han metido sólo 16 goles en la liga y en casa sólo dos. El Sevilla es favorito en la eliminatoria, pero allí no va a ser nada sencillo. Es el mejor equipo de Rumanía ahora, ha ganado dos ligas seguidas y va a por la tercera.

- El entrenador es el miembro del equipo más reconocible.

- En el Cluj destaca el bloque por encima de los jugadores y sin duda que Dan Petrescu es el gran artífice de las cosas que están consiguiendo. Es un entrenador muy metódico que consigue que sus equipos sean rocosos y competitivos.

- Al Sevilla le cuesta ante equipos que se cierran bien.

- Veo mucho fútbol y sigo también LaLiga. El Sevilla está en un bache y le cuesta hacer goles, pero tiene muy buenos jugadores en su plantilla y no te puedes confiar porque cualquier futbolista con la calidad que tienen puede desequilibrar un partido.