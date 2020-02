Castro tiene "confianza máxima" en Lopetegui

Tras unas cuatro horas de viaje, la expedición del Sevilla FC ha aterrizado poco después de la una del mediodía en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, junto a unos cuarenta valientes aficionados, donde este jueves, Lopetegui y los suyos están obligados a poner fin a su mala racha en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, ante el CFR Cluj.

Nada más aterrizar, el presidente José Castro valoraba la cita continental, poniendo el acento en la necesidad de obtener un buen resultado para apaciguar la crisis. Y qué mejor escenario que la competición fetiche de los sevillistas. "No ha podido ser en los últimos partidos, pero esta competición para nosotros es importantísima, esencial, somos el que más veces la ha ganado y somos uno de los favoritos, pero eso hay que demostrarlo en el campo y ante el Cluj tenemos esa posibilidad de demostrarlo", señaló.

Como no podía ser de otro modo, el mandatario nervionense fue cuestionado por Julen Lopetegui y su posible pérdida de crédito, cerrando filas en torno al técnico vasco para mostrarle todo su apoyo. "Esta entidad tiene un proyecto claro de presente y de futuro y es verdad que en los últimos partidos las cosas no han salido. Pero tengo una confianza máxima en el grupo deportivo, empezando por Monchi, y estoy convencido de que vamos a empezar a ganar y estaremos donde tenemos que estar".

"El entrenador es parte de ese grupo que hemos formado de presente y de futuro y confiamos exactamente igual que cuando comenzamos allá por julio en todo el estamento deportivo, desde el entrenador a la plantilla No hay absolutamente ninguna duda y lo repito porque de verdad se piensa así en nuestra casa. Tenemos la plena confianza de que las cosas va a ir bien como han ido hasta este bache que le llega todos los equipos", insistió sobre la figura del ex seleccionador.

Esta confianza, sin embargo, no quita que en el club sean conscientes al mismo tiempo de esa mala dinámica que urge cambiar, como señaló el presidente: "Si no estuviera preocupado sería un irresponsable, pero dentro de la preocupación, la confianza es máxima en este grupo. Además, no estamos lejos de los objetivos, estamos dentro o cerca de ellos".

"Hablo con Lopetegui prácticamente cada día y lo veo con ganas, con la moral intacta, la misma desde que comenzó la temporada. Las cosas seguro que van a cambiar porque tenemos un gran 'staff' técnico y una gran pkantillña. Esteramos que sea ya desde mañana", insistió Castro.

Por otro lado, el utrerano se refirió al VAR, que tanta polémica levantó en el último partido en casa ante el Espanyol, y que se estrenará en la Europa League en esta ronda: "El VAR es una buena herramienta y lo que hay que hacer es utilizarla bien, pero como en todas las herramientas, cuesta que se vaya engrasando, pero es lógico. Son los primeros años del VAR pero en general es algo muy bueno si los árbitros lo utilizan bien", sentenció, al tiempo que no quiso valorar la candidatura de Iker Casillas a presidente de la RFEF: "Si se confirma, el tiempo dirá".