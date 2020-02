Lopetegui: "Volverán momentos mejores a través del trabajo, la confianza y la ilusión"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido esta tarde en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Cluj rumano. Ahora es el turno de aparcar LaLiga y retomar la Europa League, una competición que puede servir para cambiar el chip liguero y resetearse. "Tratamos de afrontar lo que toque y ahora es la Europa League. Será un partido complejo, ante un buen rival, contundente en su casa, en buen equipo. Nos ilusiona la competición, estamos preparados para afrontar las dificultades del partido. Solo con nombrar la Europa League el sevillismo se ilusiona, y estamos en ese estado de ilusión, y con la atención máxima para el partido de mañana", ha asegurado el míster sevillista en la sala de prensa del Estadio Constantin Radulescu.

En cuanto al posible diagnóstico de la crisis de juego y resultado de los últimos partidos, Lopetegui ha respondido: "No existe un diagnóstico concreto y certero, lo que hay son momentos peores y mejores, momentos de más y menos acierto, lo más importante es el trabajo del día a día, volverá a haber momentos mejores a través del trabajo, la confianza y la ilusión del grupo que es grande y fuerte. Nos centramos única y exclusivamente en el partido de mañana y en competir bien para tener buenas sensaciones y un buen resultado ante un rival potente".

En este momento de la temporada, es necesario dar una vuelta de tuerca al equipo y hacer algún cambio: "Los cambios que hemos hecho son los habituales de la temporada, siempre los hemos hecho en función del momento, nada más. A partir de ahí, también han llegado jugadores nuevos. Siempre tratamos de mejorar tanto en ataque como en defensa, no pensamos en otra cosa, solo en el rival de mañana, el Cluj nos va a obligar a competir a un gran nivel, tenemos que estar centrados en competir bien, porque nos lo va a exigir el rival y el contexto".

Con respecto al estado del terreno de juego, que no parece el mejor, Lopetegui se ha mostrado resignado: "Lo he podido ver, no está bajo nuestro control y tenemos que adaptarnos, buscar soluciones y competir, sabemos cómo está pero no nos lamentamos, es lo que toca, nos adaptamos y tenemos que saber competir en este contexto".

Dan Petrescu, técnico del Cluj, ha dicho que el Sevilla es uno de los tres favoritos para ganar la Europa League, aunque Lopetegui no quiere caer en la autocomplacencia: "Estamos en dieciseisavos de final, hay equipos muy buenos y muy potentes, los que lleguen al tramo final merecerán el triunfo, solo nos centramos en el partido de mañana, Petrescu sabe que es así, ahora solo hay un partido y el que mejor haga las cosas irá teniendo más opciones de pasar la eliminatoria".

Sobre el técnico rival ha sido cuestionado Lopetegui, que ha dicho lo siguiente: "No lo conozco personalmente, pero sí a sus equipos, tiene equipos muy competitivos y el Cluj además con buenos jugadores. Sabe cómo atacar y defender y salta a la vista viendo sus partidos, somos conscientes del tipo de rival que tendremos enfrente mañana".

Por último, el preparador sevillista ha hablado sobre el VAR, que ya entra en juego en dieciseisavos de final de la Europa League: "Todo lo que no está bajo nuestro control... Confíamos en que todos lo hagan bien, yo me centro en mi trabajo, en mentalizar al equipo. El resto pues confiar en que si intervienen lo van a hacer bien y mejorar las decisiones".