Casquero desmenuza los problemas del Sevilla

Getafe y Sevilla se verán las caras este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez, ambos en búsqueda de conseguir una 'doble victoria': cosechar tres puntos vitales para conseguir la plaza de Champions y asestar un gran golpe a un rival directo por sus objetivos.

Mientras que los nervionenses llegan con ciertas dudas por los resultados actuales y, más aún, tras el empate en Rumanía ante el Cluj, en Getafe se vive un ambiente totalmente distinto. El equipo azulón se coloca como el segundo mejor equipo de la Liga en lo que va de segunda vuelta y ha firmado una meritoria victoria frente al Ajax que encarrila la eliminatoria europea muy a favor de los de Bordalás.

En ED, hemos hablado con Francisco Javier Casquero, gran conocedor de ambos clubes, para que nos arroje un poco de luz antes del interesante choque liguero del domingo.

- ¿Qué podemos esperar del choque liguero entre Getafe y Sevilla el domingo?

- Va a ser un duelo muy competido por el mismo objetivo, que es estar en los puestos Champions. El Getafe está en un gran estado de forma, está funcionando muy bien como equipo. En el Sevilla han aparecido algunas dudas en los últimos encuentros porque las situaciones defensivas ahora sí le están penalizando con goles. El equipo tendrá que sobreponerse, son golpes muy duros y quizás el estado de confianza no es el del inicio de temporada. Aún así tiene grandísimos jugadores y le plantará un partido complicado al Getafe sin duda.

- La falta de gol, ¿es un problema de confianza de los puntas del Sevilla?

- Los jugadores deben sobreponerse a estas situaciones. El Sevilla debe volver a recuperar esas situaciones de juego como el dominio en el centro del campo, ser un equipo más insistente a la hora de buscar el gol y luego la eficacia arriba que todavía con En-Nesyri no están solucionando. Tanto él como Luuk De Jong tienen que promediar más goles, así como los jugadores del centro del campo para tener números importantes para entrar en Champions.

- Como exjugador del Sevilla ¿cómo se vive esa necesidad de marcar en un club como el de Nervión?

- El Sevilla viene de vender a Ben Yedder y de tener jugadores en esa posición que han sido muy importantes. Todos los jugadores que vienen a esa posición están en el punto de mira, y más en una temporada en la que no tiene unos números como a los que está acostumbrado el club. Son jugadores nuevos, que han llegado esta temporada y todo necesita un tiempo de adaptación, pero la exigencia en Sevilla es máxima y ese tiempo se debe de reducir. Seguramente esa presión le está pasando factura pero tienen que superarlo, para eso son jugadores de primer nivel.

- ¿Cree que el anuncio de la marcha de Banega ha influido en el bajón del equipo?

- Cuando Banega ha estado bien, el Sevilla ha funcionado, pero, cuando no ha estado a su mejor nivel, el equipo lo nota. Es un jugador que acapara todo el fútbol ofensivo y de creación; es decir, es una pieza muy importante para que haya más ocasiones, para que el balón fluya más rápido y así les lleguen mejores balones a los jugadores de banda, tanto Navas como Reguilón, para atacar y sorprender al contrario. Es un jugador que tienen que recuperar y que es importante para el Sevilla que mientras esté ofrezca su mejor nivel.

- ¿Quién tiene la culpa de la crisis del Sevilla?

- Creo que todos deben mejorar en todas las facetas. Lopetegui es un grandísimo entrenador y aunque sí que es verdad que a veces a optado por el control del juego en vez de cerrar el partido con un segundo gol, y eso les ha llevado a perder puntos. Será algo que tienen que mejorar, el Sevilla ha sido siempre un equipo que iba a por la portería rival, que por insistencia y llegadas al final conseguía hacer bastantes goles. Creo que esa es la idea que tienen sus jugadores, la de ir a por un segundo gol y sí que es algo que esta temporada les ha perjudicado, el querer cerrar los partidos con la posesión y no con un segundo gol.

- A inicios de temporada dijo que "el estilo de Lopetegui le va a ir muy bien al Sevilla"...

- Los equipos pasan por momentos y estados de forma, tanto sus jugadores como los equipos en conjunto. A principios de temporada vi al equipo espectacular, que apretaba muy bien tras pérdida, que robaba muy arriba y que el balón fluía y viajaba muy rápido. Son señas del equipo que deben volver a recuperar, cuando eso funcionaba el equipo generaba mucho, era muy atractivo y su único pero era la falta de gol y en este aspecto tampoco ha mejorado. Tienen que recuperar el estado físico del equipo y solventar esa falta de gol con todos los jugadores, aparte de los delanteros.

- Un gol que sí que tiene Ángel, el jugador 'azulón' que ya sonó para el Sevilla. ¿Dejó Monchi pasar una gran oportunidad con este jugador?

- El Sevilla tiene un abanico de delanteros muy amplio. Ángel es un jugador que en la Liga española lleva tres temporadas muy buenas y que por supuesto es un jugador muy válido para plantillas como la del Sevilla o la del Valencia. Ahora bien siempre se valora la edad de un jugador a la hora de tomar decisiones y Ángel tiene 32 años. Es un delantero cuya madurez ha llegado algo más tarde pero que ahora mismo está a un altísimo nivel en el Getafe, pero nunca sabremos lo que pudo haber dado en el Sevilla, pero sí que es un jugador muy válido para un equipo que juega tantos partidos como el Sevilla.

- El año pasado el equipo 'azulón' ganó 3-0 al Sevilla y demostrando mucha superioridad. ¿Podría volver a repetirse la historia?

- Yo creo que ahora han aprendido la lección y son conscientes de la exigencia que plantea el Getafe en esta temporada, aunque ya la temporada pasada lo hacían cuando jugaban en casa. De todas formas, el Sevilla tiene un equipazo, tiene un plantilla para competirle a este Getafe, pero ahora mismo el Getafe es uno de los equipos más en forma de la Primera división. Por tanto, exigencia máxima para los de Lopetegui porque ya vemos lo que les pasa a los rivales que se enfrentan al Getafe en esta temporada

- ¿Cómo ve al Getafe este año?

- Pues lo veo muy bien, de hecho me cuesta ver que un equipo pueda contrarrestar el juego del Getafe porque al final estamos viendo que pese a los rivales apenas le tiran a puerta. Ya digo, pocos equipos se han impuesto al juego del Getafe hasta ahora, están siendo muy superiores a sus rivales porque hacen que el rival tenga que cambiar su estilo y eso habla muy bien del equipo azulón porque todos los equipos se ven forzados a cambiar porque no pueden batirte y ganarte. Sí es un equipo que juega muy intenso, que hace faltas, pero tiene muchísimas virtudes y quiero ver qué hacen otros equipos para ganarle al Getafe. Me gustaría ver a algún entrenador que proponga y bata al Getafe, pero hasta ahora no lo he visto.

- ¿Y qué opina de la 'bronca' entre Setién y Bordalás?

- Bueno, son dos estilos totalmente contrapuestos y esto viene del pasado. La evolución de Bordalás ha sido grandísima, hasta convertirse en el entrenador de uno de los equipos referencia de nuestra liga, y que tiene mucho mérito. El Getafe es un equipo de autor que lo ha perfeccionado él hasta llevarlo a ser un equipo 'top' en Europa. Tienen muchas características muy buenas y eso habla muy bien como equipo. Setién tiene su estilo y tendrá que llevar su juego a un club donde tiene a los mejores jugadores del mundo, ahora tendrá que demostrarlo, ahora tiene la oportunidad teniendo a los mejores jugadores del mundo y, sobre todo, a Messi.

- ¿Ve a Getafe y Sevilla ocupando las plazas Champions?

- Me gustaría, de hecho son de los equipos que están ahí junto al Atlético de Madrid. Todavía queda mucho, el Getafe es verdad que está muy bien, en un gran estado de forma pero hay que mantenerlo. La exigencia de los equipos que van a estar ahí arriba va a ser muy grande y hay que ver qué equipo puede sobrellevar esto mejor. Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia sí que están acostumbrados, el Getafe se cayó en la última jornada, tuvo opciones hasta el final y ha demostrado que también puede estar ahí. Creo que va a ser una lucha por la Champions muy bonita y de bastantes equipos, más que en otras temporadas cuando los tres primeros puestos ya estaban casi decantados.

- Como entrenador que es, si le llamara mañana el Sevilla, ¿aceptaría el cargo de entrenador?

- No se va dar, pero iría andando a entrenar al Sevilla. Entiendo que no estoy ahora mismo capacitado para coger a un club como el Sevilla porque no he hecho méritos para ello. Además, el Sevilla ya tiene un grandísimo entrenador, pero claro que para mí sería algo bonito de vivir, aunque hay que hacer muchas cosas bien y de mucho mérito para poder entrenar a un equipo como es el Sevilla y a mí todavía me queda mucho por hacer como entrenador.

Lea también Casquero: "El Sevilla sigue siendo favorito para ganar la Europa League"