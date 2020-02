Rony Lopes recoge el guante lanzado por Lopetegui

Rony Lopes no renuncia a su deseo de triunfar en el Sevilla; en la imagen, en un entrenamiento, con Lopetegui atento.

Rony Lopes no renuncia a su deseo de triunfar en el Sevilla; en la imagen, en un entrenamiento, con Lopetegui atento. UESyndication

No parece 572' una cifra acorde para el fichaje más caro de la historia del Sevilla (23 millones de euros). Sin embargo, la realidad dice que Rony Lopes ha participado en dos encuentros de Liga, otros tantos de Copa del Rey y siete de Europa League. Pese a todo, el ex del Mónaco no desfallece: "¡Paciencia, trabajo y dedicación! A por el próximo partido", dijo en su cuenta de Twitter.





Paciencia, trabajo y dedicación! A por el próximo partido???? #vamosmisevilla pic.twitter.com/D1FXdJSBo6 — Rony Lopes (@Rony10Lopes) February 20, 2020

El futbolista nacido en la localidad brasileña deescribió este mensaje a la conclusión del encuentro disputado contra el, en el que supo aprovechar los 12' que le concedió, dándole así la razón a su entrenador, cuando hace unos días dijo que esperaba mucho de Rony Lopes en el tramo final de temporada.Bien es cierto que no hay lanzar las campanas al vuelo, pero en este Sevilla plano en ataque, cualquier 'verso suelto' es agradecido. Por ello, ha caído de pie Suso y son tan bien recibidos los minutos en los que participó Rony Lopes enHay que destacar que saltó en el 78' por, uno de los jugadores más regulares esta temporada, aunque el extremo no se arrugó, recordando por qué el Sevilla lo fichó del Mónaco. En el tramo final, capitalizó las mayores acciones de peligro. Un disparo suyo rebotó en un rival y originó el 1-1, el esférico se le quedó muerto ay el holandés asistió a. Y en la prolongación, llevó el 'uy' con un lanzamiento desde la frontal.No se arrugó, se le vio participativo, rápido y con desborde, rememorando sus buenos años en el Mónaco (en la 17/18 contabilizó 17 goles y doce asistencias), un rendimiento que espera emular en... si Lopetegui sigue dándole minutos.