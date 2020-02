Bordalás: "El Sevilla es un grandísimo equipo"

Bordalás no cree que el Sevilla esté en mal momento.

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que su próximo rival en Liga, el Sevilla, no está en mala racha porque está a dos puntos de su equipo, que ocupa actualmente la tercera posición de la tabla.

Para Bordalás, que el Sevilla no haya conseguido ganar en las tres últimas jornadas no es sinónimo de mal momento. El técnico alicantino avisó del cuidado que tienen que tener sus hombres de un equipo al que alabó en la víspera de enfrentarse a él. "Esto no para. Es lo bonito del fútbol. Juegas un partido e inmediatamente tienes otro. Es muy importante. El Sevilla es un grandísimo equipo. Su objetivo es estar entre los mejores. Pero tenemos mucha ilusión puesta en este partido", declaró.

"No estoy de acuerdo (que el Sevilla atraviese una mala racha). El Sevilla está a dos puntos de nosotros y es un auténtico equipazo. Nunca es un buen momento o siempre es un buen momento, va en función de cómo se desarrolle el partido. Somos conscientes de que tenemos que estar a un gran nivel si queremos una victoria", agregó.

También declaró que, aunque el Getafe "está haciendo las cosas bien" viene de una derrota ante el Barcelona en el Camp Nou y hay que recuperar la senda de la victoria. "Ellos tienen magníficos jugadores sin ninguna duda. Mudo Vázquez es un jugador fantástico. También Navas, Banega.... tienen una plantilla buenísima", apuntó.

Sobre el estado físico de sus jugadores después de enfrentarse al Ajax, afirmó que están "muy bien" porque el Getafe tiene al mejor preparador físico. Por eso, afirmó no estar preocupado en ese aspecto porque sus hombres "están al cien por cien".

Respecto a Deyverson, que cuajó una buena actuación frente al Ajax con uno de los dos goles del Getafe, manifestó que aunque lleva "muy poco trabajando" con el club madrileño después de fichar en el mercado de invierno, su adaptación es buena. "Poco a poco va cogiendo su mejor nivel. Es un fútbol diferente, con otro ritmo, más rápido y siempre cuesta un poco. Es muy trabajador y nos puede dar muchísimo. Hizo un gran trabajo y esa es la línea que queremos".

Por último, habló sobre las declaraciones del jugador holandés del Barcelona Frenkie de Jong, que dijo que le resulta "molesto" ver los partidos del Getafe y que el club azulón no juega para agradar al público. "No tengo mucho que decir porque estamos centrados en el partido contra el Sevilla. En el fútbol hay gustos para todos. Hay gente que va al teatro y le gusta una obra u otra. Respeto todas las opiniones, pero ahora mismo estamos centrados en el partido frente al Sevilla", concluyó.