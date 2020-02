El Getafe, intensidad y fe en un estilo al límite

Es el Getafe el típico equipo que parece no tener nada del otro mundo, hecho en teoría de retales y con un estilo de juego poco vistoso, pero que va a ser difícil bajarlo de la nube a la que ha vuelto a subirse, esta vez, incluso, con argumentos más sólidos y fiables. La mano de José Bordalás, lógicamente, vertebra un proyecto en el que se ha repetido la fórmula del éxito, que pasa por apostar por futbolistas con hambre (empezando por los mejores delanteros de Segunda división el curso anterior) e inculcarles el ideario competitivo, pragmático hasta la extenuación, que empieza a convertirse en una seña de identidad propia de los azulones.

Una especie de Atlético en miniatura, con honrosas excepciones y matices, y al que ha superado. Sólo la participación en UEL ha condicionado su arranque, pero ahora se ha asentado en zona Champions por delante incluso de los colchoneros.

El preparador alicantino prefiere el 1-4-4-2, con un doble pivote guerrillero y, en muchas ocasiones, doblando lateral. Con defensa férrea y adelantada para estrechar espacios, la presión alta permite a los madrileños iniciar en campo rival rápidas transiciones que, obviamente, dependen del estado de forma de la tripleta atacante, que está rindiendo a gran nivel. Es el Getafe un equipo compacto, aguerrido y con una confianza extrema en lo que hace, dominio de las dos áreas y mejoría a balón parado incluidos.



El Getafe, uno a uno

David Soria: Su peor nivel

Damián: Incansable Djené: En todos sitios Cabaco: Aún por estrenar Olivera: Como en casa Arambarri: 'Canchero' Mediocentro de briega que realiza una eficaz presión. Con centro de gravedad bajo, duro y correoso. Prioriza encimar al extremo rival y achicar agua a proyectarse por el carril izquierdo. Intenso. El elegido para reemplazar a Cabrera, aunque Bordalás aún no le ha dado bola en su equipo. Central de alto nivel. Velocísimo, feroz y con gran capacidad de salto a pesar de su baja estatura. No da respiro a sus rivales. Aguerrido al corte. Lucha hasta el último instante. Ejecuta el balón parado. Es un meta seguro y fiable, pero este año está yendo de menos a más, con más errores graves.

Etebo: Kilometraje

Nyom: Cumplidor Cucurella: Un puñal Ángel: Tercero en discordia Mata y Molina tienen más minutos, pero no se esconde y lo da todo cuando le toca. Mordiente y maldad.

Desequilibrio a la vez que trabajo, siempre aporta llegando con mucho peligro desde el flanco izquierdo. Mejor en la derecha que en la izquierda. Un jugador fuerte que no se arruga. Se aventura lo justo. Opción para refrescar al equipo con el depósito de gasolina lleno para hacer muchos kilómetros.

El crack: Jorge Molina

Está viviendo una segunda juventud, en gran parte porque se cuida y no se relaja. Responde a la confianza con goles y asistencias, capitaneando con orgullo a un Getafe en el que debe trabajar como el que más. Aprieta arriba, cae a banda con gusto (ya lo hacía en Heliópolis) y ha olvidado aquel sambenito que le perseguía (un delantero alto que no va bien de cabeza). Personalidad, jerarquía y una zancada que hace estragos un partido sí y otro también. La sensación es que no se le dio el crédito como bético que merecía por su trayectoria y por el momento de forma en que se encontraba.