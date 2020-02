Sevilla FC 1-0 San Fernando: Carlos Álvarez manda y Lara ejecuta

El Sevilla Atlético sumó un triunfo de mérito ante uno de los gallitos del Grupo IV de Segunda B y sigue escalando en la tabla, en la que ya mira más hacia arriba que hacia abajo. El equipo de Marchena, sustituto hoy del sancionado Gallardo, supo sufrir en la primera mitad y se desató en la segunda de la mano de un brillante Carlos Álvarez, asistente en el gol de Lara, que dibujó una obra de arte en la definición del único gol del partido.

Salió mandón el San Fernando en los primeros compases, volcándose por la izquierda, donde el ex franjirrojo Hugo Rodríguez era el más activo de los isleños, recibiendo siempre el apoyo del lateral Fernando Pumar. Pero las ocasiones no acababan de cristalizar para el San Fernando, que salvo un paradón de Alfonso Pastor en el ecuador de la primera parte, no terminaban de inquietar a los sevillistas.

Poco a poco los franjirrojos fueron tomando el control del esférico, pero sin inquietar a Rubén Gálvez. El partido entró en una fase de letargo, siendo lo único reseñable la lesión de Raúl Palma que tuvo que ser sustituido, y un tiro de calidad de Hugo en las postrimerías de una primera mitad que acababa con empate.

Pero en el segundo tiempo, el cambio de guión fue brutal, con un Sevilla Atlético apabullante, que tiranizó el juego ante un San Fernando incapaz de hilvanar un par de pases seguidos. Y en una contra maravillosa capitaneada por Carlos Álvarez y finalizada con maestría por Jose Alonso Lara consiguió materializar el filial el 1-0, aunque bien pudo hacerlo antes, pues Rubén Gálvez se lució ante los remates de Juanpe y Genaro rozó el tanto en un cabezazo a saque de esquina.

Tras el 1-0 el Sevilla intensificó su dominio y Mena pudo marcar en dos ocasiones -de nuevo Gálvez estuvo soberbio-, Pedro Ortiz rozó el golazo desde el centro del campo e Isaac desperdició dos ocasiones para hacer el segundo.

Ficha técnica:

- Sevilla Atlético: Alfonso, Javi Vázquez, Berrocal, Kibamba, Álex Robles, Pedro Ortíz, Juanpe, Mena, Lara (Diabate 85'), Pejiño (Isaac 50') y Carlos Álvarez (Diego García 91').

- San Fernando: Rubén Gálvez, Ramos, Pumar, Parma (Jorge García 36'), Amelibia, Pedro Ríos, Lolo, Hugo (Atti 84'), Omar, Sandro (Carneiro 70')y Ferrón.

- Gol: 1-0 (66') Lara.

- Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez, del Colegio Extremeño. Amonestó a Juanpe, Carlos Álvarez, Pedro Ortiz, Pumar, Pedro Carneiro y Gálvez.