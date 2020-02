Análisis Getafe-Sevilla: Una reacción sin fisuras

Era la visita al Coliseum una prueba de fuego para el Sevilla, que no ganaba desde la visita del Granada al Pizjuán. Una racha de tropiezos que había puesto en entredicho a Lopetegui, que se presentaba a una reválida en un campo donde sólo habían ganado hasta ese momento el F.C. Barcelona y el Real Madrid.

Repetía el de Asteasu el plan que, según él, le había funcionado ante el Cluj, donde lo mejor había sido el empate, con la única novedad de Reguilón por Escudero y manteniendo a Gudelj incrustado entre los centrales. La puesta en escena no distó mucho de la de Rumanía.

De hecho, sólo el error de Etebo al filo del descanso decantó una primera mitad en la que los nervionenses no terminaban de hallar la capacidad para dar continuidad en su juego ni profundidad. No obstante, no perdió su solidez y, sin fisuras, contuvo a un Getafe desdibujado.

Tras el descanso y con el marcador a favor, quedaba la duda de si, una vez más el Sevilla se echaría atrás o, por el contrario, daría el paso al frente que se le exige. Fue esto último lo que hizo, con seriedad, asegurando cada balón, aprovechando para hacer daño a la contra y con Ocampos más cómodo en la izquierda y atenazando a un Getafe que apenas probó a Bono.