Pasaba Julen Lopetegui por su peor momento como entrenador del Sevilla FC, con la visita del fantasma del febrero nervionense y acechado por los preocupantes paralelismos con Pablo Machín. Su equipo había llevado la voz cantante en el primer tramo de LaLiga, despidió el año 2019 muy afinado en defensa y sólo estaba a expensas de dar el do de pecho en ataque para que su fútbol fuese música para los oídos; pero en 2020 se han sucedido los 'gallitos' y necesitaba de una actuación portentosa para coger confianza y que no se le encoja la garganta ahora que vienen los conciertos más importantes de la temporada.

El Coliseum de Getafe genera pavor en sus rivales. Sólo tres días antes había caído el Ajax y, hasta el pasado domingo, sólo los gigantes Real Madrid y Barcelona habían salido triunfadores allí. Lopetegui sabía que tendría que entonar cuando agarró el pulsador y le tocó el Getafe de José Bordalás, un equipo y un técnico con un estilo muy reconocible que obligaba al equipo de caracterización del Sevilla a redoblar los esfuerzos para que la parroquia azulona exclamase un 'Tu Cara me Suena' cuando viese la sorprendente puesta en escena de los hispalenses.

Para combatir al entrenador de moda, la idea del técnico vasco era parecerse lo máximo posible a él. Para empezar, fuera los medios creativos -Éver Banega, Óliver Torres y Franco Vázquez fueron suplentes- y dentro jugadores pierna fuerte como Fernando Reges, Nemanja Gudelj y el 'box to box' Joan Jordán. Otro rasgo importante en este proceso de mímesis era entregarle la posesión al Getafe, para presionarle tras pérdida, pararle con faltas si superaba la primera línea defensiva e interrupciones constantes del juego en los momentos calientes de los madrileños.

Sólo Suso tenía características específicas para improvisar. El resto, tenía clara la partitura y la coreografía: pocos toques en la elaboración; balones largos para las carreras de Ocampos y los laterales; y un juego directo para que De Jong baje la pelota y el equipo pueda comenzar a asociarse pisando ya zona de peligro. El cambio de Sergi Gómez por el gaditano cedido por el Milan para acabar con un doble lateral (Koundé-Navas) en la derecha también fueron gestos que recordaban bastante al 'modus operandi' habitual en Bordalás y su correoso equipo, que no supieron como contrarrestar esta 'getafización' del Sevilla FC.

A esta expresión, "Getafear al Getafe" recurrió el pasado lunes el programa 'El Día Después', de la plataforma Movistar+, que explicó con datos esta camaleónica imitación de los nervionenses para pagarle al 'Geta' con su propia moneda. El Sevilla viene promediando en LaLiga 564 pases por partido, pero en el Coliseum se quedó en 387; menos incluso que el Getafe (390). Además, tiene una media de 15 ataques de más de 30 segundos de duración por jornada y el domingo sólo realizó cinco, y unos 40 de menos de 10", pero ante el cuadro azulón ascendió a 62. También realizó más pases en largo que su rival, 110 por 101, superando ampliamente su media (que es de 84). Como consecuencia de ello, pasó de tener un 55 por ciento de posesión a tener un 49% frente al 51% de los pupilos de Bordalás (que acostumbran a ronda el 46%).

Eso en aspectos ofensivos, pero la mimetización también fue apreciable en defensa. El Sevilla ganó al Getafe en despejes (12-35), en faltas cometidas (14-17) y en interrupciones (17-31); tres aspectos del juego en el que los de Eduardo Dato suelen presentar cifras bastantes inferiores: 18 despejes, 14 infracciones y 18 parones por encuentro, que reflejan un estilo totalmente opuesto al que Lopetegui desplegó en tierras madrileñas. Optó por jugar a 'Tu Cara Me Suena', salió con once Gladiadores a la arena del Coliseum y el resultado no pudo ser mejor: tres goles y portería a cero que dan tres puntos con los que recuperar la plaza de Champions perdida en las últimas semanas.

"La etiqueta nos la ponen a nosotros y nadie ha dicho nada de las pérdidas de tiempo (del Sevilla). Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada y cuando se pierde nadie dice nada. Es increíble, estoy sorprendidísimo", señaló Bordalás en rueda de prensa, agregando que su equipo "fue superior" y "jugó todo el partido en campo del rival". "Cada partido requiere de muchas cosas para competir con todos los rivales. El Getafe es un gran equipo con un gran entrenador. Van al límite y creen en lo que hacen. Tratamos de contrarrestar eso, fuimos contundentes. El primer gol nos ha dado seguridad. En la segunda parte hicimos dos más con espacios y, contentos con los tres puntos. A seguir", señaló al respecto Lopetegui. Esta vez, el 12 del jurado fue para su excelente imitación. Los elogios, esta vez, se los llevó el de Asteasu. Los necesitaba. Ahora, que vuelva a girar el pulsador.