"Los jugadores del Cluj sólo tienen sexo una vez por semana"

El Cluj es el gran dominador de Rumanía en los últimos tres años. El rival europeo del Sevilla ha ganado las dos últimas ligas y va camino de conseguir la tercera.

El dominio del Cluj se explica, en parte, por el bajón de históricos como el Steaua de Bucarest. Su presidente, el polémico Gigi Becali, ha dado su particular versión sobre los éxitos del club, que atribuye a los métodos de Dan Petrescu, su entrenador. "Sus jugadores sólo tienen relaciones sexuales una vez por semana", ha dicho Becali a medios rumanos.

El mandatario señala incluso que Petrescu "hace desfilar a los jugadores en los entrenamientos", para explicar a su manera el porqué de los éxitos del Cluj.

En sus declaraciones, Becali también arremetió contra uno de sus jugadores, Florinel Coman: "No descansa y luego se le ablandan las rodillas. Hay que tener más responsabilidad en la vida, porque el fútbol es un juego de equipo y él a veces eso no lo comprende. Se sentará en el banco y no jugará más".

El Steaua ha concluido cuarto en la liga regular de Rumanía por detrás del Cluj y también del Craiova y el Botosani.