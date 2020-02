0-0: El pasaporte a octavos... y gracias

Confió Lopetegui en el mismo once que el pasado domingo se impuso en LaLiga de manera holgada al Getafe, con la salvedad del marroquí Yassine Bono bajo palos, por un Tomas Vaclik cuyos problemas físicos invitaban a reservarlo por precaución. Y no le fue del todo bien al vasco, quien vio cómo sólo el VAR, anulando un gol de Paun en el epílogo del partido por mano previa de Lacina Traoré, evitó que el Sevilla FC acabara eliminado de la que hasta no hace tanto era su competición.

Cerca, muy cerca, estuvo Lopetegui de empeorar incluso lo hecho la temporada pasada por Pablo Machín, cuyo Sevilla FC fue eliminado por el Slavia en octavos de final. Todo ello, a pesar de que los de Nervión fueran este jueves muy superiores al Cluj durante ciertos compases del partido, pero el Sevilla FC no fue capaz de matar a un rival, el rumano, que evidenció ser bastante inferior al pentacampeón de la Europa League, a quien Lopetegui no acaba de cogerle el pulso. Y ya estamos prácticamente en marzo. El pasaporte a octavos... y gracias. No era de extrañar, por tanto, que el sevillismo despidiera a los suyos con una notoria pitada. Y es que no fue para menos.

Petrescu optó por los mismos hombres que firmaron el empate en la ida, y a punto estuvo de conseguir en el Sánchez-Pizjuán lo que durante la previa calificó como un "milagro". Presionando muy arriba, los rumanos generaron algún pequeño lío en las proximidades del área sevillista entre Gudelj y Bono, quien alternó destacadas actuaciones con varias imprecisiones, como la que pudo ser el 0-1, si el VAR no llega a anularlo.

No tardó demasiado en asentarse el Sevilla FC sobre el campo, controlando el partido prácticamente durante los primeros 40 minutos de juego en los que incluso se rozó el asedio sevillista. Un mero espejismo.

Un mal despeje de Arlauskis en un córner bien pudo ser el 1-0, pero el balón se marchó fuera por muy poco. También pudo llegar el gol blanquirrojo por medio de Fernando, quien gozó de hasta un par de ocasiones para ello que no acabaron de cristalizar, previo balones de Navas al área rival. El Sevilla FC se volcaba por las bandas, especialmente por la derecha, y jugaba en campo contrario, pero nada.

Una volea de Reguilón que se acabó marchando alta poco antes del cuarto de hora de partido fue una de las ocasiones más claras para los de Lopetegui. Sin dejarla caer, engatillando un balón botado de córner. Y tampoco.

El Cluj prácticamente no olía la pelota, aunque el sevillismo no las tenía todas consigo. Navas no se cansaba de meter balones al área y Suso, poco a poco, se atrevía a pegarle a portería desde la frontal, pero el gol seguía sin llegar.

Bien pudo hacerlo en el 26', después de que el ex del Milan, con fantasía, iniciara una jugada que continuó De Jong desde la derecha con un caño para que Ocampos, con ayuda de Fernando, en quien rebotó el balón, casi moviera el marcador.

Ocampos, Koundé o Reguilón lo intentarían luego sin suerte, pudiendo el Cluj matar el partido en los últimos cinco de la primera mitad. Dos actuaciones de Bono y un mal cabezazo de Boli en el área, solo, lo evitaron.

Tras el descanso, más de lo mismo. Navas colgando balones al área, ahora al segundo, y un Sevilla FC muy impreciso al ataque. De ahí que Lopetegui se decidiera a dar entrada en el campo a Banega, por Jordán. Suso, con destellos de calidad, era el único que le ponía imaginación al partido, siendo sustituido por Nolito, ante sus molestias físicas.

El gol seguía sin llegar y Lopetegui hacía un cambio ofensivo: En-Nesyri por Navas y 4-4-2 sobre el campo. El empate daba el pase al Sevilla FC y Bono, con una cantada, se lo regalaba al Cluj a tiro de Paun. Sólo el VAR lo evitó por manos de Traoré... Pasaporte a octavos, y gracias. Pitos a Julen y a un Sevilla FC que, así, no aspira a nada.

- Ficha técnica:

0 - Sevilla: Bono; Jesús Navas (En-Nesyri, m.75), Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán (Banega, m.57), Gudelj, Fernando; Suso (Nolito, m.67), De Jong, Ocampos.

0 - Cluj: Arlauskis; Manea, Vinicius, Burca (Boli, m.27), Camora; Bordeianu, Djokovici (Rondón, m.78); Deac, Paun, Omrani (Golofca, m.84); Traoré.

Árbitro: Andris Treimanis (Letonia). Expulsó por doble amarilla al rumano Bordeianu, que las vio en los minutos 74 y 91. Además, amonestó a los locales Jesús Navas (m.44), Nolito (m.88) y En-Nesyri (m.92), y por parte visitante a Deac (m.59), Djokovic (m.73), Bordeianu (m.74), Boli (m.84) y al entrenador, Dan Petrescu (m.89),

Incidencias: Partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 31.338 espectadores, entre ellos unos 250 aficionados rumanos. Césped en perfecto estado.