Bono, sobre la acción del gol: "Veo la mano y me desconecto de la jugada"

Bono, sobre la acción del gol: "Veo la mano y me desconecto de la jugada"

Uno de los grandes protagonistas desafortunados del partido ha sido Bono, que no pudo detener un disparo sencillo de Paun en el 87', pero la acción, por suerte, fue anulada por una mano de Traoré en la acción que precedió al disparo. El meta marroquí ha comentado esa jugada tras el encuentro: "La jugada es una jugada larga. Yo veo la mano del rival y entonces me desconecto de la jugada. El jugador sigue, conduce y me sorprende después de eso. Ahí se comete el fallo, cuando celebran ellos nosotros estamos con la duda de que la eliminatoria se nos fue y pensando que pudo ser mano. Por suerte fue mano y ahora a aprender de los errores".

El partido del Sevilla: "Sabemos que estos partidos son complicados, es un rival complicado, el equipo compitió, estuvo a la altura, no pudimos concretar un gol y se nos hizo largo el partido, pero el equipo compitió bien".

El Cluj tuvo sus opciones: ""Nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con un equipo muy replegado que se va a defender con todo. El equipo no jugó mal, tuvimos nuestras ocasiones y el rival sacó todo al final y teníamos que defendernos de cualquier manera".

El Sevilla, a pesar de sufrir, consiguió el pase: "Lo más importante es que el equipo se clasificó y sale con una lección muy buena que este tipo de partidos te da".