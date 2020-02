La capacidad de Diego Carlos, el Ocampos más goleador y la llave de Gnagnon

Julien Stéphan, entrenador del Rennes y uno de los más reputados del fútbol galo en la actualidad, conoce de primera mano a los que son los jugadores más destacados del Sevilla FC esta temporada: Diego Carlos y Lucas Ocampos, llegados de Francia el pasado verano y cuyo altísimo nivel al que están rindiendo no le sorprenden en demasía. Además, es el actual técnico del cedido Joris Gnagnon y ha visto crecer y modelarse a la nueva perla del fútbol de su país: Eduardo Camavinga.

"Siendo muy sincero, no me sorprende el éxito rápido de los dos en LaLiga. Diego Carlos, cuando jugamos contra el Nantes el derbi el año pasado, me impresionó en la dimensión atlética, en los duelos, en el uno contra uno... También tenía una buena capacidad para tomar la responsabilidad de dar el primer pase de construcción. Todo esto hacía de él un muy buen jugador", asegura Stéphan sobre el central brasileño en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo.

Tampoco ahorra piropos el técnico del Rennes a la hora de valorar el rendimiento del ex del Olympique de Marsella. "De Ocampos siempre me ha gustado su generosidad, su volumen de carreras. Lo sorprendente es que se haya vuelto tan goleador, no marcaba tanto con el 'OM'. Las cualidades que muestra en el Sevilla, ya las tenía. Sin embargo, tanta puntería ahora demuestra que ha dado un paso más, hoy en día es un jugador clave del Sevilla", subraya.

Stéphan, que como jugador se formó en el filial del PSG y jugó en el Toulouse, entre otro clubes de menor entidad, comenzó en el mundo de los banquillos en las categorías inferiores del Rennes y de ahí dio el salto al primer equipo en diciembre de 2018 para suplir a Sabri Lamouchi. Por lo tanto, ha visto crecer y formarse a otro futbolista que es propiedad del Sevilla: Joris Gnagnon, traspasado al club de Nervión en el verano de 2018 y con el que que este año se ha reencontrado, pues está cedido este curso en el conjunto galo.

"Es diferente al Joris que se fue. Lo que pasa es que recuperamos a un jugador saliendo de una temporada sin jugar apenas. Cuando te quedas casi todo un año sin jugar, luego necesitas tiempo para volver a tu mejor nivel. Entonces eso, Joris es diferente a cuando se fue del Rennes para el Sevilla. Si es mejor o no, es difícil de determinar, es un juicio casi imposible por lo dicho. Volvió sin haber jugado una temporada entera", señaló sobre su papel en su retorno a la Ligue 1. Asimismo, preguntado sobre si le ve capacidad para brillar en LaLiga de España, Stéphan le pasó la pelota al zaguero: "Si se impone la exigencia necesaria en el día a día, sí. Él tiene la llave".

Camavinga, la última sensación en Francia

El técnico, hijo del asistente de la selección francesa Guy Stéphan, también adiestra en la actualidad a Camavinga, la nueva sensación del fútbol de su país y al que vinculan con el Real Madrid a pesar de que sólo tiene 17 años recién cumplido. Su entrenador duda al responder si le ve preparado ya para dar un salto de esa magnitud, ya que considera que le vendría bien madurar un poco más; pero en cuanto a características para destacar en la elite, cree que va sobrado.

"Le conozco muy bien -fue su entrenador en el segundo equipo del Rennes-. Pienso que tiene el potencial para jugar en un club top y hacer una gran carrera. Dicho esto, se le tiene que dejar el tiempo de crecer, de afirmarse. Hay una diferencia entre poder jugar unos 10 o 15 partidos de alto nivel en su club de formación y poder jugar unos 60 por temporada en un club top jugando cada tres días", analizó.

"(Camavinga) marca una gran diferencia. Creo que le quedan varios pasos por dar; pero si sigue su progresión y su evolución en el sentido que imaginamos, efectivamente tiene todas las calidades para poder jugar en un club de ese nivel algún día", opinó Stéphan.