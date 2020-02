Koundé: "En la segunda hemos bajado muchísimo"

Jules Koundé ha destacado tras el partido el sufrimiento con el que el Sevilla ha conseguido el pase a octavos. El central galo hizo especial hincapié en las ocasiones falladas: "Hemos sufrido mucho en la segunda parte, esto pasa porque tuvimos muchas ocasiones de marcar el gol. Después hemos bajado muchísimo y al final el Cluj es un equipo que te mete balones largos, que golpea, pero al final hemos conseguido la clasificación y estamos contentos".

El Sevilla no estuvo tan fino como en Getafe: "Creo que todos los partidos son diferentes, en Getafe tuvimos ocasiones y metemos gol. Hoy tuvimos muchas pero no hemos sido capaces de meter un gol y bueno, a veces pasa, cuando tu no metes gol es difícil. Hemos sufrido pero estamos contentos por la clasificación".

¿El vestuario está afectado por el partido o contento por pasar?: "Un poco los dos, creo que estamos contentos por la clasificación pero un poco los dos. Vamos a analizar lo que podemos hacer mejor y bueno, la temporada es larga y hoy no hicimos nuestro mejor partido del año".