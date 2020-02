El Sevilla espía a Jonathan David, el 'Haaland canadiense'

El trabajo de Monchi como director deportivo del Sevilla FC nunca para. Aunque los fichajes cesen cuando se cierran las ventanas de traspasos, la red de 'scouts' que dirige Monchi no deja de trabajar mientras se disputan partidos de competiciones europeas en todo el continente. En Europa, el principal coto de pesca sevillista suele ser la liga francesa pero en esta ocasión podría ser Bélgica.



Del país flamenco han llegado futbolistas como Bacca que ha rendido a un nivel superlativo, demostrando que la Jupiter Pro League es un campeonato menor pero donde existe mucha materia prima de buenos jugadores. Según cuenta el periodista Stefan Smet, que sigue la información del K.A.A Gent en el medio belga Nieuwsblad, existen varios equipos que han acreditado ojeadores para el partido de Europa League entre el Gent y el AS Roma.



Stefan Smet apunta que estos clubes irán al partido para observar en vivo a Jonathan David, el joven canadiense que está brillando esta temporada con el club de Bélgica. David suma 22 goles y 10 asistencias en 37 partidos. Hay que destacar que el mediocentro ofensivo hace un mes cumplió los 20 años por lo que una buena progresión puede llevarle a ser uno de los mejores jugadores del mundo.



Nick, el agente del futbolista, comentó hace unos días en una entrevista para Het Laatste Nieuws, que su representado "está listo para dar el siguiente paso". Sin ir más lejos, en el pasado mercado invernal varios equipos de Alemania intentaron hacerse con los servicios de la promesa canadiense pero el Gent llegó a rechazar una oferta de 25 millones.



Veintisiete son los equipos que han acreditado 'scouts' para observar el Gent-Roma de esta noche, entre los que están algunos clubes importantes como Chelsea, Manchester United, Leicester City, Liverpool, PSV, Bayer Leverkusen o Schalke 04... Ningún equipo español aparece en la lista de acreditados, salvo el Sevilla, asi que los hispalenses están yendo un paso por delante.



Aunque desde Bélgica apunten que la gran atracción del partido sea Jonathan David, no todos los equipos tienen por qué haberse acreditado para espiar al joven canadiense. Muchos de los equipos que irán al partido, como el Sevilla, van a observar a dos potenciales rivales con los que pueden verse las caras en octavos de final de Europa League.





AA Gent en @itsJoDavid zijn hot. Dit is alvast het indrukwekkende lijstje met teams en federaties die zich hebben aangemeld voor de partij van deze avond. #gntasr #gntrom #EuropaLeague

El Sevilla también mandó espías al Rangers-Braga

En la noche de ayer, emisarios delobservaron en vivo este choque de Europa League donde había jugadores muy interesantes. El lateral diestro del Rangers,ha llamado la atención de muchos clubes gracias al gran nivel que está mostrando. El delanteroes otro jugador del que manejan informes en Nervión, pero ayer no pudo jugar por sanción.El Sevilla también se desplazó para ver al, ya que cualquiera de los dos clubes podría haberse enfrentado alen octavos de final, siempre que los de Nervión eliminen al Cluj. En cualquier caso, el Rangers eliminó al Braga y pasó a la siguiente ronda, donde ya esperan rival.