"El Sevilla FC ya hizo lo más difícil en Cluj"

Julien Stéphan es uno de los técnicos de moda en Francia y, dada su trayectoria en el Rennes, no pasará mucho tiempo antes de que dé un salto importante en su carrera. Con el equipo francés se enfrentó al Cluj, que le ganó en la ida y en la vuelta. Del equipo rumano y de otros temas charla con ESTADIO Deportivo.

- Sorprende que en un grupo con Lazio y Rennes, pasará el Cluj. ¿Exceso de confianza?

- No. A mi parecer, está vinculado con dos parámetros. El primero es que el Cluj es un club y un equipo con experiencia a nivel europeo. Respecto a nosotros, marca una gran diferencia. La costumbre de jugar cada temporada y lo vivido los años anteriores cuentan mucho en la fase de grupos. El segundo parámetro es que en nuestros enfrentamientos directos con ellos hubo circunstancias excepcionales, en particular en la ida. Nos sacaron una tarjeta roja a los cinco minutos, fallamos un penalti, creamos muchas ocasiones de gol, dominamos todo el segundo tiempo jugando con nueve y acabamos perdiendo 0-1 de forma un poco ilógica. En la vuelta teníamos la obligación de ganar, dominamos todo el partido y acabaron marcando ellos en el minuto ochenta y siete... Las circunstancias de los dos partidos les fueron favorables. Con todo, si juntas los dos parámetros, la experiencia y las circunstancias, creo que el Cluj supo tirar de la malicia, de la experiencia y de la madurez necesarias para ganar.

- No marcaron en los dos partidos, pero eso no reflejó lo ocurrido en ellos.

- No. En casa salimos a tope y esa tarjeta roja más el gol en el tiro libre correspondiente modificó el sentido del partido, además al empezar el segundo tiempo fue expulsado Camavinga. Aun así, creamos muchas ocasiones y merecimos otro resultado. También en la vuelta. Ellos fueron certeros en algo en lo que son eficientes: el balón parado. Los dos goles que nos marcaron fueron a balón parado. En jugada no crearon nada.

- ¿Qué será lo más peligroso en la vuelta?

- Pienso que ha hecho lo más difícil marcando en Rumanía. En la vuelta, no tiene la obligación de ganar. En un momento dado del partido, los rumanos tendrán que salir, no creo que lo hagan al inicio pero deberán atacar si quieren marcar y pasar de ronda. Y cuando el Cluj ataca está más en peligro porque es menos eficiente. Creo que el Sevilla tiene que mantener el equilibrio, tiene todos los recursos, entre su afición y la calidad de su equipo, para poner la intensidad necesaria, abrir el marcador y clasificarse sin sustos. Lo repito, pienso que el Sevilla ha realmente hecho lo más difícil marcando ese gol en Cluj. Si no hubiera empatado el Sevilla, podría ser 50-50. Con el 1-1 de la ida, diría que es 75-25 a favor del Sevilla. O sea que el Sevilla tiene tres posibilidades de cuatro pasar. Tiene todas las cartas en la mano.

- ¿Qué jugadores del Cluj hay que vigilar?

- Diría que hay que vigilar la calidad técnica de Deac. Es capaz de dar los últimos pases y es bueno a balón parado. Hay que tener cuidado con la actividad ofensiva de Omrani porque corre mucho, repite los esfuerzos, es capaz de coger los espacios en las contras. También es importante controlar bien a Traoré en el dominio aéreo y en el cuerpo a cuerpo. Son los tres jugadores más peligrosos. Y mucho ojo al balón parado.

- Lleva dos temporadas muy buenas en el Rennes, ganó la Copa la temporada pasada contra el PSG, llegaron a octavos de final de la Europa League, van terceros en la Liga esta temporada y tienen que jugar una semifinal de Copa en Saint-Etienne el próximo jueves€ ¿ Veremos pronto a Stéphan en LaLiga ? ¿ Es algo que le gustaría?

- No tengo un plan de carrera. LaLiga es evidentemente un campeonato que me atrae mucho porque me gusta el estilo de juego que practican y me encanta el ambiente en los estadios tanto como la relación del fútbol con el país. Pero de momento estoy en Francia, soy un entrenador joven (39 años) y estoy muy feliz en el Rennes. No tengo plan de carrera preciso y determinado pero si un día se me ofrece la oportunidad de LaLiga, habrá que ver si todas las condiciones están reunidas. Hoy en día, ni lo pienso, ni lo imagino. No entra en mi mente. No está ni en mi reflexión, soy muy práctico, muy cartesiano en el día a día. Veremos lo que pasará en el futuro.

-El Rennes va tercero, el Sevilla cuarto, ¿la próxima vez que veamos a Stéphan en Sevilla será en la Champions?

- Quedan doce partidos, son muchos. El Rennes nunca ha terminado en el podium en toda su historia. Vamos terceros, pero lo nuestro es excepcional, tenemos el noveno presupuesto de la Ligue 1. Hablando del Sevilla, me hubiera gustado que nos tocara en octavos de Europa League el año pasado. Lo hablamos con Joris Gnagnon, la noche anterior al partido del Betis, cuando vino a saludarnos al hotel.