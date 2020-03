Carriço: "¿El coronavirus? No me arrepiento de haber fichado por el Wuhan Zall"

Daniel Carriço, exfutbolista portugués del Sevilla FC que recientemente ha fichado por el Wuhan Zall chino, afirmó que no se arrepiente de su decisión a pesar de que el club no puede volver de momento a su país de origen a causa de la crisis del coronavirus.



Hasta que eso suceda los jugadores se encuentran concentrados en España desde el pasado mes de enero. Allí han sido recibidos en la sede de LaLiga horas antes de que presencien en directo el 'Clásico' que deberá medir en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid contra el Barcelona.





Daniel Carriço joined his new team training in Spain: Wuhan Zall, the club from the epicenter of Covid-19 outbreak. No risk from the players & staffs, since they all left Wuhan in early January. Being invited by Real Madrid, they will go to Santiago Bernabéu for El Classico. pic.twitter.com/RdBxEL8JyF