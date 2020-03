Dale rienda suelta, Julen

Necesitaba cambiar cosas Julen Lopetegui tras el susto del pasado jueves y repitiendo once titular prácticamente durante tres partidos seguidos. Y lo hizo. No cambió el sistema, su 4-3-3, pero sí un buen puñado de futbolistas, hasta seis en total, para conformar un once más ofensivo con hombres como Óliver Torres, En-Nesyri, Franco Vázquez o Rony Lopes, aunque estos dos últimos no estuvieron especialmente participativos en el juego de los nervionenses. Osasuna se plantó valiente en Nervión, con una línea defensiva adelantada, a lo que el Sevilla respondió con una presión ordenada. De esa presión surgió el gol sevillista, con uno de los varios robos de Óliver Torres en el centro del campo, para luego asistir a En-Nesyri, como también hiciera con Ocampos antes del descanso.

Pero no todo podían ser buenas noticias. Este Sevilla se deshace como un azucarillo al más mínimo contratiempo, incluso contra diez jugadores. Tenían controlado el partido los locales, pero una falta al borde del área mal defendida, acabó en el 2-1 y las dudas volvían a la grada y al césped. El empate llegaría de penalti, por manos de Escudero unos minutos después. Lopetegui movió ficha y dio entrada a De Jong para acabar jugando con dos delanteros y Osasuna ya encerrado en su área. Pero como siempre, lo hace cuando el partido ya se ha complicado. Con ocho de prolongación, el Sevilla se desató en ataque, buscando el tanto del triunfo, y ahí sí que es peligroso este equipo, tanto como En-Nesyri con un balón suelto en el corazón del área. Dale rienda suelta, Lopetegui.